Avatar : The Way of Water ouvre les portes du monde marin de Pandora

Les créatures et l'éco-système du monde marin de Pandora vont se montrer dans Avatar : The Way of Water.

En raison du succès du film original, James Cameron a fini par signer avec la 20th Century Fox pour créer quatre suites et la première, Avatar : The Way of Water, est prête à sortir en salles le 16 décembre prochain. Le film sera un véritable festin visuel pour les fans lorsqu’il sortira en salles, et dans la dernière bande-annonce, qui vient de sortir, nous revoyons les magnifiques panoramas de Pandora. Le dernier teaser présente la tribu Metkayina, dirigée par Tonowari (Cliff Curtis), qui est approchée par Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) pour tenter de sauver leur famille du danger. Les clans rivaux décident de baisser leur garde car ils doivent travailler ensemble pour empêcher les humains armés de méchas de détruire leur planète.

L’ultime bande-annonce d’Avatar : The Way of Water

Le monde sous-marin que Pandora peut offrir est exploré plus en détail dans la nouvelle bande-annonce d’Avatar : The Way of Water, avec les jeunes membres de la tribu en train de plonger ensemble dans les profondeurs de la mer. La bataille entre les humains et les Na’vi se poursuit, et des combats enflammés ont lieu sur terre et dans les airs.

Le nouveau film Avatar verra Sigourney Weaver et Stephen Lang reprendre leurs personnages d’origine, tandis que de nouveaux acteurs rejoindront le projet, notamment Vin Diesel et Kate Winslet.