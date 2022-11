Avatar : The Way of Water va durer plus de 3 heures

La suite d'Avatar de James Cameron durera une demi-heure de plus que le premier film.

L’histoire de la famille de Jake Sully et Ney’tiri, incarnés respectivement par Sam Worthington et Zoe Saldana, dans Avatar : The Way of Water sera présentée, détaillée et expliquée en trois heures et dix minutes. Si le record d’Avengers : Endgame (trois heures et deux minutes) sera donc battu le 14 décembre prochain dans les salles obscures, celui de Titanic (trois heures et quatorze minutes) est encore intouchable, sachant qu’il a rapporté plus de deux milliards de dollars de recettes dans le monde.

Pour l’anecdote, Avatar de 2009 durait deux heures et quarante-et-une minutes avant de basculer vers les deux heures et cinquante secondes suite à l’ajout d’une scène bonus dans l’édition DVD. Peu après l’édition 2022 de la D23, Disney et 20th Century ont sorti une version remastérisée du premier Avatar au cinéma afin de préparer le public à la suite du film. La réédition a rapporté plus de 76 millions de dollars au box-office mondial, ce qui porte les recettes actuelles du film à presque trois milliards de dollars.

Les films longs, la nouvelle mode d’Hollywood

Pendant toute la durée de la pandémie de COVID-19, les films se sont allongés, de nombreuses productions hollywoodiennes dépassant les deux heures et trente minutes, ce qui, selon les normes traditionnelles, est considéré comme une longueur excessive à l’exception de Spider-Man : No Way Home, le film de Sony Pictures Entertainment qui a fait sensation au box-office en atteignant tout juste les deux heures et vingt-huit minutes. Cette tendance se poursuivra tout au long de l’année. Le film Babylon, de Paramount et du réalisateur Damien Chazelle, durera au moins trois heures. Et le nouveau Black Panther, de Marvel et Disney, Wakanda Forever, qui sort le 11 novembre prochain, dure deux heures et quarante-et-une minutes minutes. Rappelons par ailleurs que The Batman de Matt Reeves, sorti plus tôt cette année, durait deux heures et cinquante-cinq minutes.