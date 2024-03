Timothée Chalamet confirme son statut de superstar avec un énorme contrat chez Warner Bros

Timothée Chalamet confirme son statut de star en signant un contrat important avec Warner Bros, suite au succès de Wonka et Dune. Quel sera son prochain grand rôle ?

Ascension fulgurante de Chalamet

Timothée Chalamet, acteur français américain, a récemment consolidé son statut d’acteur de premier plan en signant un accord colossal avec le géant du cinéma, Warner Bros. Suite à des rôles phares dans les films Call Me by Your Name, Lady Bird et Little Women, Chalamet a rapidement gravi les échelons pour devenir l’une des étoiles les plus convoitées de sa génération.

Un succès retentissant

Plus récemment, il a été le visage de deux succès consécutifs au box-office, à la fois pour Warner Bros., en incarnant le chocolatier titular dans Wonka et Paul Atreides dans Dune : Part Two. Suite à ces succès, Chalamet devient le premier acteur depuis John Travolta (Saturday Night Fever et Grease) à jouer dans deux films à succès sortis à moins de huit mois d’intervalle.

Un partenariat prometteur

Selon Variety, Chalamet a signé un accord pluriannuel avec Warner Bros. pour jouer et produire des projets pour le studio. Après la signature de l’accord, Chalamet et les co-présidents et PDG de Warner Bros. Motion Picture Group, Mike De Luca et Pam Abdy, ont partagé des déclarations enthousiastes, témoignant du respect mutuel et de la confiance entre l’acteur et le studio.

Accord exclusif

L’accord signé par Chalamet avec Warner Bros. est semblable à celui formé par Tom Cruise avec le studio en janvier 2024. Il est actuellement incertain quels projets l’accord de Chalamet avec Warner Bros. inclura, bien qu’il soit clairement du type de contrat exclusif réservé aux figures les plus en vue à Hollywood.