Le biopic de Michael Jackson dévoile les acteurs pour Diana Ross et le fondateur de Motown Records

Un casting étoilé pour le biopic de Michael Jackson

Le prochain film biographique sur la vie et la carrière du roi de la pop, Michael Jackson, intitulé Michael, prend forme. Le réalisateur Antoine Fuqua, connu pour The Equalizer, ajoute deux nouveaux visages à son casting.

Des rôles clés attribués

Selon Variety, Larenz Tate et Kat Graham rejoignent le casting du biopic centré sur Michael Jackson. Larenz Tate, dont la filmographie inclut le célèbre film Crash, interprétera le rôle de Berry Gordy, fondateur de la maison de disques Motown. Quant à Kat Graham, connue pour son rôle dans la série télévisée The Vampire Diaries, elle incarnera la légendaire Diana Ross. Ross a joué un rôle déterminant dans la carrière des Jackson 5 et, par extension, de Michael Jackson en les introduisant à l’industrie musicale.

Un mélange de talents confirmés et émergents

Michael sera porté par Jaafar Jackson dans le rôle principal. Jackson, neveu de Michael Jackson, fait ses premiers pas dans le monde de l’acting avec ce rôle. Le casting inclut également des acteurs confirmés comme Colman Domingo, récemment nominé aux Oscars pour son rôle dans Rustin, Miles Teller et Nia Long.

Une sortie très attendue

Michael est prévu pour une sortie le 18 avril 2025. Le film promet de couvrir les hauts et les bas de la carrière du roi de la pop, de ses débuts à ses controverses.