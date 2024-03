Alien: Romulus résout déjà une grande critique de Covenant et Prometheus

Les préquelles d'Alien de Ridley Scott ont suscité un débat croissant parmi les fans, mais Alien: Romulus de Fede Alvarez a déjà résolu un problème. Quelle sera la prochaine étape pour cette franchise captivante ?

Retour aux origines pour Alien: Romulus

Les préquelles d’Alien réalisées par Ridley Scott ont suscité des réactions partagées parmi les fans. Cependant, le premier aperçu de Alien: Romulus, dirigé par Fede Álvarez, semble déjà résoudre un problème majeur rencontré dans les films précédents.

Alien: Romulus, un pas vers la résolution des problèmes de conception

Malgré les changements controversés apportés à l’origine du xénomorphe dans Prometheus et Alien: Covenant, un défaut flagrant pour de nombreux spectateurs résidait dans la conception des films. Bien que censés se dérouler avant Alien, ces deux films présentaient une technologie nettement plus avancée. Le résultat était que les préquelles donnaient l’impression que l’humanité avait régressé à l’époque d’Alien.

Alien: Romulus : un retour aux sources de la franchise

Le premier aperçu d’Alien: Romulus suggère que le film d’Álvarez résout ce problème. Le vaisseau du film est beaucoup plus proche du design industriel et sale du Nostromo que des vaisseaux lustrés des préquelles. En revisitant l’esthétique rétro-futuriste d’Alien, Alien: Romulus se positionne non seulement comme un retour à la continuité de la franchise, mais s’établit explicitement comme le successeur spirituel d’Alien.