Il y a 38 ans, une scène coupée d’Aliens révélait la meilleure méthode pour stopper les Xénomorphes

Dans une scène supprimée de la suite d'Aliens de 1986, il a été démontré que la redoutable espèce Xénomorphe n'était pas de taille face à une tactique défensive. Et vous, pensez-vous qu'ils auraient pu résister à cette stratégie ?

Le mystère des Xénomorphes dévoilé

Dans le monde de la science-fiction, peu de créatures sont aussi redoutées que les Xénomorphes de la franchise Alien. Ces extraterrestres, considérés comme des “prédateurs ultimes”, sont connus pour leur résilience exceptionnelle et leur capacité à éliminer sans pitié toute menace potentielle.

Une tactique de défense révélée

Cependant, une scène supprimée du film Aliens de 1986 a dévoilé une tactique de défense efficace contre ces créatures terrifiantes. Dans cette scène, Ellen Ripley et son équipe mettent en place des fusils automatiques UA 571-C autour de leur base. Ces fusils, capables de détecter et d’éliminer tout Xénomorphe approchant, ont démontré que ces ennemis redoutés ne sont pas invincibles face à l’artillerie lourde.

Une scène controversée

Malgré l’efficacité de cette stratégie, la scène a été retirée de la version cinématographique du film. La raison ? Elle aurait diminué la réputation effrayante des Xénomorphes. En effet, voir les fusils UA 571-C abattre facilement une horde de Xénomorphes aurait laissé croire que ces créatures, normalement quasi invincibles, ne sont qu’un simple défi face à la puissance de feu humaine.

Une décision bénéfique pour la franchise

Bien que cette scène ait été ajoutée plus tard dans l’Édition Spéciale d’Aliens, son retrait de la version cinéma a finalement été bénéfique pour la franchise. Il a préservé le caractère terrifiant et indestructible des Xénomorphes, élément clé de la tension et de l’horreur qui caractérisent la franchise Alien.