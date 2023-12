Tout savoir sur la série TV Alien de FX : Casting, intrigue et plus encore

Pour la première fois, la franchise Alien s'invite sur le petit écran grâce à FX. Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur cette nouvelle série télévisée. Qu'attendons-nous de cette nouvelle adaptation ?

La franchise Alien, jusqu’à présent exclusivement cinématographique, s’apprête à faire un bond vers le petit écran. C’est FX qui se chargera de cette première série télévisée, avec à sa tête Noah Hawley, connu pour son travail sur Fargo.

Racheté par Disney en 2019, le 20e Century Fox avait annoncé son intention de créer une nouvelle suite cinématographique de la franchise Alien. Cependant, le studio a également révélé vouloir adapter la mythologie Alien à la télévision pour la première fois. La série, qui n’a pas encore de bande-annonce, est prévue pour 2025 et promet de nombreuses surprises aux fans de la franchise.

En novembre 2023, l’annonce du casting a suscité beaucoup d’intérêt. Timothy Olyphant, connu pour son rôle dans Justified, rejoint la série. Il incarnera un androïde synthétique qui pourrait éclairer davantage sur leurs origines et leur lien avec David, joué par Michael Fassbender. Sydney Chandler, une actrice émergente, fait également partie de la distribution. Plus de détails sur ces personnages devraient être révélés prochainement.

Peu d’informations sont actuellement disponibles sur l’histoire de la série Alien. On sait cependant qu’elle se déroulera sur Terre dans un futur lointain. Noah Hawley semble vouloir recentrer l’intrigue de la franchise, mettant en avant les concurrents de la corporation Weyland-Yutani, omniprésente dans les films Alien. La série devrait ainsi explorer d’autres moyens de parvenir à l’immortalité technologique, avec un accent particulier sur les interactions entre les exécutifs et les Xenomorphes.

On en pense quoi ?

La série Alien semble prometteuse et pourrait offrir un regard neuf sur une franchise bien établie. Avec un casting de qualité, une intrigue intrigante et une diffusion prévue pour 2025, elle suscite déjà un vif intérêt. Il est certain que les fans de la franchise, et les amateurs de science-fiction en général, attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle adaptation.