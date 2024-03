Alien : une nouvelle héroïne évoque Ellen Ripley dans Romulus

Le premier aperçu du film Alien: Romulus révèle la vision intense et effrayante du réalisateur Fede Álvarez pour la célèbre franchise d'horreur de science-fiction de Ridley Scott.

Préparez-vous à frissonner de nouveau car l’univers d’Alien est de retour avec Alien: Romulus. Fede Álvarez, le réalisateur uruguayen de Don’t Breathe, apporte sa vision intense et effrayante à la célèbre franchise de science-fiction d’horreur de Ridley Scott.

Cette nouvelle entrée dans la franchise, qui voit le retour du créateur Ridley Scott en tant que producteur exécutif, se situe entre les deux premiers films. Cailee Spaeny et Isabela Merced mènent l’équipe d’Alien: Romulus, qui raconte l’histoire de jeunes voyageurs d’une planète lointaine rencontrant un xénomorphe.

À l’approche de la sortie du film en août 2024, 20th Century Studios a partagé la première bande-annonce intense d’Alien: Romulus. Le trailer est rempli de sang, d’une armée de facehuggers et donne un premier aperçu du retour du xénomorphe.

Généralement, les deux premiers volets de la franchise Alien sont considérés comme les meilleurs. Le premier film, réalisé par Scott, est un film d’horreur dans l’espace, tandis que la suite de James Cameron amplifie l’action de science-fiction. Les suites et prequels varient en qualité, mais Scott a incontestablement emmené la franchise dans de nouvelles directions audacieuses avec Prometheus et Alien: Covenant. Cependant, Alien: Romulus semble revenir à ce qui a rendu le film original de Scott si populaire.

Le nouveau teaser suggère que Alien: Romulus se déroulera principalement à bord d’un vaisseau spatial. Le premier film de Ridley Scott se passait presque entièrement à bord d’un vaisseau spatial où les membres de l’équipage étaient éliminés un à un par un xénomorphe, contribuant à l’atmosphère effrayante et claustrophobe du film. Alien: Romulus semble clairement s’inscrire dans cette veine horrifique.

On en pense quoi ?

En tant que septième volet de la franchise Alien, Alien: Romulus a la lourde tâche de renouveler une série bien établie tout en restant fidèle à ses racines. Le retour à une atmosphère d’horreur intense et claustrophobe, qui a fait le succès des premiers films, est un choix audacieux qui pourrait bien payer. Cela pourrait non seulement ravir les fans de longue date, mais aussi attirer une nouvelle génération de spectateurs. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du film en août 2024 pour voir si cette promesse est tenue.