MAPPA annule officiellement Yuri!!! on ICE the Movie: Ice Adolescence

La préquelle de la série animée Yuri!!! on ICE est annulé par le studio d'animation japonais MAPPA.

MAPPA invoque des problèmes de production.

La série animée Yuri!!! on ICE a remporté plusieurs prix et a eu un grand succès.

L’annonce a été un choc pour les fans.

Une annulation inattendue pour Yuri!!! on ICE the Movie: Ice Adolescence

Le film d’animation Yuri!!! on ICE the Movie: Ice Adolescence basé sur la série animée Yuri!!! On ICE ne verra finalement pas le jour. L’annonce officielle de l’annulation de Yuri!!! on ICE the Movie: Ice Adolescence a été faite par MAPPA via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」

製作中止のお知らせ “YURI!!! on ICE the movie : ICE ADOLESCENCE” Cancellation Notice#yurionice pic.twitter.com/3ykLBgsvoB — TVアニメ「ユーリ!!! on ICE」 (@yurionice_PR) April 19, 2024

Un succès phénoménal pour la série animée Yuri!!! on ICE

Yuri!!! On ICE, l’un des animes les plus populaires de la décennie 2010, a connu un succès monumental lors de sa première diffusion en 2016. Il faut rappeler que cette série a remporté trois prix au Tokyo Anime Award Festival et pas moins de sept prix aux Crunchyroll Anime Awards. Chaque Blu-ray de la série s’est hissé en tête des ventes d’Oricon au Japon, et le dernier épisode est connu pour avoir fait crasher les serveurs de la plateforme de streaming Crunchyroll le jour de sa sortie.

Une suite très attendue qui ne verra pas le jour

Après le succès de la série originale de 12 épisodes, MAPPA avait rapidement annoncé un film pour continuer l’histoire de la série, et donner plus de contexte à l’un des protagonistes adorés de l’anime, Viktor Nikiforov. Malheureusement, le compte officiel de Yuri!!! On ICE a annoncé l’arrêt de la production du film en raison d’une série de problèmes de production. Cette annonce déchirante a été un véritable choc pour les fans.