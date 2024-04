Tout savoir sur le reboot de Scary Movie

La franchise Scary Movie de Dimension Films prépare son retour avec de nombreux films d'horreur modernes à parodier dans un reboot.

Un retour terrifiant et hilarant

Rires et frissons se mêlent à nouveau alors que la série parodique Scary Movie revient sur grand écran, plus de dix ans après la sortie de son dernier opus. Cette saga, créée par la famille Wayans, a su se moquer avec brio des films d’horreur les plus populaires de son époque.

Un phénomène culturel

Malgré le scepticisme des critiques, Scary Movie s’est imposé comme un véritable phénomène culturel, générant près de 300 millions de dollars de recettes pour un budget de 20 millions. Les suites se sont enchaînées tout au long des années 2000, bien que leur qualité ait généralement diminué jusqu’à l’échec de Scary Movie 5 en 2013.

Un nouvel espoir pour la franchise

Aujourd’hui, un nouvel espoir naît pour la franchise Scary Movie. Un reboot est en cours de production, avec la promesse de parodier les films d’horreur modernes. Bien que rien ne soit encore connu sur l’intrigue ou le casting de ce nouveau film, le nom de Neil H. Moritz, producteur bien connu de la franchise à succès Fast & Furious, est d’ores et déjà associé au projet.

Une sortie prévue pour 2025

Avec une sortie prévue pour 2025, Paramount et Miramax ont montré leur ambition pour ce reboot. Le développement préliminaire semble déjà terminé, et la production avance vers la prochaine phase. Les fans attendent avec impatience plus d’informations sur le casting et l’intrigue de ce nouveau Scary Movie.