Mufasa: The Lion King, une préquelle et une suite du Roi Lion

Le réalisateur Barry Jenkins explique que le prochain film en live-action de Disney fonctionne à la fois comme une préquelle et une suite du Roi Lion.

Un voyage dans le temps avec Mufasa: The Lion King

Barry Jenkins, le réalisateur de Mufasa: The Lion King, nous plonge dans une narration à double tranchant. Le film se présente à la fois comme un préquel et une suite du célèbre The Lion King. L’intrigue navigue entre le passé de Mufasa, roi majestueux du royaume des lions, et le présent de Kiara, la fille de Simba et Nala.

Une casting étoilé

Le film réunit un casting éblouissant avec des acteurs de renom tels que Seth Rogen, Billy Eichner, Kelvin Harrison Jr., Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover et John Kani. Ils donneront vie à cette histoire prévue pour sortir le 20 décembre 2024 au cinéma.

Un nouveau regard sur le roi lion

Le film de 2019, The Lion King, a été critiqué pour sa redondance avec l’histoire originale de 1994. De plus, la publicité autour de ce film comme étant “en prise de vue réelle” alors qu’il s’agissait principalement d’animation par ordinateur a déçu le public. Mufasa: The Lion King semble prendre une direction différente, en élargissant l’univers du Roi Lion au lieu de simplement le refaire.

Des attentes élevées

En dépit des critiques, The Lion King de 2019 a été un grand succès commercial, rapportant 1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Mufasa: The Lion King, malgré une sortie en fin d’année, espère connaître le même succès grâce à sa structure narrative prometteuse.