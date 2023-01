Wolf Pack : un nouveau teen drama sur des loups-garous

Sarah Michelle Gellar revient sur le petit écran avec Wolf Pack.

Basé sur la série de livres d’Edo Van Belkom, Wolf Pack du showrunner Jeff Davis, qui n’est autre que le créateur de Teen Wolf, suit Everett (Jackson) et Blake (Shepard), deux adolescents dont la vie est bouleversée à jamais lorsqu’un feu de forêt en Californie réveille une terrifiante créature surnaturelle. Blessés dans le chaos de son attaque, ces derniers sont inexplicablement attirés l’un par l’autre et par deux autres jeunes, les jumeaux fraternels Harlan (Gray) et Luna (Robertson), qui ont été adoptés seize ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour percer le secret qui les relie, à savoir la morsure et le sang d’un loup-garou.

Un trailer pour Wolf Pack

Wolf Pack sera diffusée le 26 janvier prochain sur la plateforme de streaming Paramount+.

Le casting de Wolf Pack est composé de Sarah Michelle Gellar (Masters of the Universe : Revelation), Rodrigo Santoro (Westworld), Armani Jackson (Honor Society), Bella Shepard (The Wilds), Chloe Rose Robertson (Wildflower), Tyler Lawrence Gray (KidCoin), Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot) et James Martinez (Love, Victor). Les autres acteurs sont Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) et Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).