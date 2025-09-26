Marvel Zombies complique sérieusement l’avenir des Young Avengers dans le MCU

L’introduction des Marvel Zombies dans l’univers cinématographique Marvel bouleverse la trajectoire prévue pour les Young Avengers, soulevant de sérieuses interrogations sur la cohérence narrative et la place que ce nouvel élément pourrait occuper dans les futurs projets du MCU.

Tl;dr « Marvel Zombies » relègue les Young Avengers au second plan.

Blade domine l’intrigue, éclipsant de jeunes héros.

L’avenir des Young Avengers dans le MCU semble incertain.

Un « Marvel Zombies » qui redistribue les cartes

Rares sont les séries d’animation à offrir autant de liberté narrative que « Marvel Zombies », diffusée sur Disney+. Plongeant le spectateur dans une version apocalyptique du MCU, la série fait la part belle à une Wanda Maximoff aussi puissante qu’effrayante, rêvant de régner en souveraine sur un monde dévasté. Pourtant, derrière le spectacle brutal et rythmé se dessine une tendance surprenante : les Young Avengers, censés porter l’avenir de l’univers cinématographique, semblent ici relégués à un rôle secondaire.

Des héros émergents en retrait

Contrairement aux attentes suscitées par plusieurs films récents, ce sont surtout des figures bien établies – ou presque – qui captent l’attention. Un certain Blade, rappelant furieusement le visage de Mahershala Ali mais doublé par Todd Williams, occupe le devant de la scène avec un charisme indéniable. Résultat : des personnages comme Ms. Marvel, campée par Iman Vellani après sa percée dans « The Marvels », ou encore Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Riri Williams (Dominique Thorne) peinent à s’imposer. Certes, ils figurent dans l’intrigue — Kamala est même, techniquement, le protagoniste principal — mais leur présence reste étonnamment discrète.

L’espoir s’amenuise pour les Young Avengers ?

D’autres signes témoignent d’un changement de cap. À titre d’exemple, la trajectoire de Yelena Belova, nouvelle incarnation majeure de la Veuve Noire interprétée par Florence Pugh, intrigue : introduite avec un potentiel évident pour rejoindre les Young Avengers via ses interactions avec Kate Bishop dans « Hawkeye », elle se retrouve finalement aspirée vers les rangs des Thunderbolts, loin du groupe espéré. Cette tendance à disperser les figures montantes laisse songeur quant aux intentions réelles du MCU.

Au fond, « Marvel Zombies » pourrait n’être qu’un terrain d’expérimentation pour jauger l’intérêt du public envers ces jeunes héros. On se souvient par exemple du spectacle immersif « Worlds of Marvel » proposé sur un paquebot Disney en 2024 : là aussi, Cassandra Lang, America Chavez et Riri étaient réunies — sans déboucher pour autant sur une annonce concrète.

Bilan mitigé pour l’avenir du groupe emblématique

Dans ce contexte, difficile de ne pas s’interroger sur la place future réservée aux Young Avengers. Si l’on observe bien :

Accent mis sur des héros déjà établis ;

Éloignement progressif des nouvelles recrues ;

Absence d’engagement clair du studio ;

Le doute s’installe. Pour l’heure, force est de constater que la série ravira surtout les amateurs d’action débridée et de détournements sombres… tout en laissant planer le mystère sur le destin collectif des jeunes super-héros du MCU.