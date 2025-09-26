One Piece saison 2 : Loguetown ouvre la voie à de nouvelles aventures

Le créateur de la série One Piece sur Netflix a laissé entendre que la deuxième saison explorera l’arc le plus important à ce jour. Cette annonce attise la curiosité des fans, impatients de découvrir la suite des aventures de Luffy et son équipage.

Tl;dr La saison 2 de One Piece arrive sur Netflix en 2026, avec Loguetown comme point de départ.

L’équipe s’agrandit et les enjeux deviennent plus élevés, explorant des arcs emblématiques du manga.

Nouveaux personnages et arcs majeurs annoncés.

Une deuxième saison sous le signe de l’aventure

Après le succès planétaire de la première saison, la série live-action One Piece prépare son retour sur la plateforme de streaming Netflix, désormais sous le titre évocateur de One Piece Into the Grand Line. Il faudra toutefois patienter jusqu’en 2026 pour découvrir les nouvelles péripéties de Monkey D. Luffy et son équipage, la date précise restant encore confidentielle. Entre impatience et discrétion, la production laisse filtrer quelques indices sur ce qui attend les fans.

Loguetown : carrefour des destins et nouveau départ

Le lancement de cette nouvelle vague d’épisodes prendra racine à Loguetown, dernière escale avant la mythique Grand Line. Selon le co-showrunner, producteur exécutif et scénariste Joe Tracz, cette ville n’a pas été choisie au hasard : « Loguetown est connue comme « la ville du commencement et de la fin », c’est donc l’endroit idéal pour ouvrir une saison », confie-t-il au média IGN. Remplie d’histoire, de surprises — parfois inattendues — elle promet un mélange d’émotion et d’action. Joe Tracz insiste : « C’est à Loguetown que tout bascule pour nos héros. Dernier adieu au passé avant l’immersion dans un monde plus vaste. »

L’équipe s’étoffe, les enjeux grandissent

L’univers s’élargit et avec lui les défis : « Leur monde va prendre une ampleur inédite, les enjeux seront plus élevés et les antagonistes bien plus redoutables. Et tout commence ici ! », annonce Joe Tracz. Aux côtés du casting originel, une pléiade de nouveaux visages rejoint l’aventure comme Mikaela Hoover en Tony Tony Chopper, Lera Abova dans le rôle de Nico Robin ou encore Joe Manganiello incarne Sir Crocodile.

Cette saison explorera aussi des arcs phares issus du manga d’Eiichiro Oda, parmi lesquels Reverse Mountain, Whiskey Peak ou Drum Island.

Fierté et enthousiasme des acteurs

Interrogé sur cette attente entre deux saisons, l’interprète principal Iñaki Godoy ne cache pas sa fierté : « Pendant cette pause, nous avons tous renforcé nos liens avec l’univers de One Piece et avec nos personnages. J’ai surtout hâte que le public découvre notre travail dont nous sommes si fiers. Et oui : attendez-vous à voir Luffy manger encore plus ! »

Au fil des mois à venir, il faudra suivre les annonces pour obtenir une date précise ainsi qu’une liste complète des nouveaux venus. D’ici là, le rendez-vous est pris pour vivre une aventure qui s’annonce aussi épique qu’inattendue au cœur de la Grand Line.