Netflix commande une saison 3 pour la série One Piece en live-action

La troisième saison de One Piece est officiellement en préparation, avec un tournage prévu dès cette année en Afrique du Sud.

Nouveaux horizons pour One Piece sur Netflix

C’est à l’occasion de la célébration annuelle du One Piece Day au Japon que Netflix a jeté un pavé dans la mare : la série live-action adaptée du manga culte poursuivra son aventure, avec une troisième saison d’ores et déjà confirmée. Mais la plateforme de streaming ne s’est pas arrêtée là : un premier teaser de la très attendue saison 2 vient également d’être dévoilé, histoire de faire monter encore un peu plus l’attente des fans.

Cap sur Alabasta et nouveaux visages

Le nouvel extrait met en avant le retour des têtes familières, notamment Monkey D. Luffy (interprété par Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) et Roronoa Zoro (Mackenyu). Deux nouveaux venus s’invitent aussi à bord : Lera Abova, qui prête ses traits à Nico Robin, et Callum Kerr, qui incarne Smoker. Les scénaristes semblent décidés à embrasser pleinement le rythme effréné du manga original, puisque cette saison devrait couvrir l’essentiel – voire l’intégralité – de la saga Alabasta : Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden ou encore l’île de Drum.

Pour faciliter la lecture des nouveautés à venir, voici ce que réserve la suite :

Saison 3 de One Piece : lancement imminent en Afrique du Sud

En parallèle, la production de la troisième saison démarrera avant la fin de l’année à Cape Town, en Afrique du Sud. Si aucune date officielle n’a filtré pour sa diffusion, tout porte à croire que Netflix, confrontée aux attentes des fans après une longue attente entre les deux premières saisons, souhaite aller plus vite. Autre nouveauté notable : l’arrivée d’Ian Stokes, producteur ayant fait ses armes sur Luke Cage et Iron Fist, qui épaulera le scénariste Joe Tracz (Percy Jackson and the Olympians) désormais co-showrunner après le départ de Matt Owens au printemps dernier.

Une océan d’incertitudes… mais aussi de promesses !

Malgré un horizon encore flou quant à sa diffusion, il se murmure que l’annonce pourrait tomber peu après la sortie de la saison 2 de One Piece prévue en 2026. Pour l’heure, le mot d’ordre reste l’aventure : selon le synopsis officiel, « Luffy et les Chapeaux de paille mettent les voiles vers l’extraordinaire Grand Line – un océan légendaire où dangers et merveilles se côtoient à chaque tournant ». Au fil des épisodes, ils croiseront des adversaires inédits et vivront leurs quêtes les plus périlleuses à ce jour. Reste donc à patienter… mais non sans impatience palpable parmi les amateurs du genre.