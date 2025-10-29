Le MCU perd son pouvoir d’attraction sur les acteurs

De moins en moins de comédiens voient rejoindre Marvel comme un tremplin garanti pour leur carrière.

Les grandes heures du MCU, une attraction en déclin ?

Jusqu’à très récemment, peu d’acteurs semblaient pouvoir résister à l’attrait du Marvel Cinematic Universe (MCU). Les superproductions de la franchise ont longtemps été synonymes de succès retentissant et d’opportunités inégalées pour les comédiens. Qu’ils soient déjà auréolés d’un Oscar — pensons à Cate Blanchett, Anthony Hopkins, ou encore Angelina Jolie — ou figures légendaires comme Harrison Ford et le regretté Robert Redford, rares étaient ceux qui échappaient à l’appel des studios Marvel. Mais aujourd’hui, l’engouement s’essouffle.

L’avis tranché de Jeremy Allen White

Interrogé dans le podcast Happy, Sad, Confused, le talentueux comédien révélé par The Bear et récemment primé aux Emmy Awards, est revenu sur ses propos jugés un brin hautains lors d’une précédente interview à GQ. À l’époque, il affirmait avoir demandé aux dirigeants des studios de lui « démontrer pourquoi il devrait rejoindre leur univers ». Aujourd’hui, il confie regretter ce ton abrupt, reconnaissant auprès de l’animateur Josh Horowitz que sa réaction était sans doute « hors de propos ». Il nuance cependant : la proposition faite n’était pas celle d’un rôle majeur, ce qui explique en partie son manque d’enthousiasme.

L’influence décroissante du label Marvel sur les carrières

Plus largement, Jeremy Allen White livre une réflexion partagée par plusieurs comédiens actuels : intégrer un blockbuster Marvel ne représente plus la garantie absolue d’ouvrir toutes les portes à Hollywood. Il détaille ainsi : « Cela ne remet pas en cause le genre en tant que tel, mais je doute simplement de ce que je pourrais y apporter, ou même de la façon dont j’y trouverais ma place. Il fut un temps où participer à ces films permettait tout : on pouvait imposer n’importe quel projet après coup… Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. »

Pour clarifier sa pensée, voici ce qui semble désormais préoccuper nombre d’acteurs :

Saturation du marché : Le MCU n'est plus synonyme automatique de triomphe.

Aspiration artistique : Les comédiens privilégient souvent des rôles plus singuliers ou exigeants.

Diversification du public : Les spectateurs des films Marvel sont rarement ceux des drames indépendants.

Perspectives et clin d’œil final

Au fond, alors que le MCU peine à retrouver ses sommets financiers (les fameux milliards au box-office se font plus rares), la tentation pour les grands noms de rejoindre cette galaxie s’estompe. Avec deux Emmy Awards en poche pour « The Bear », difficile d’imaginer que Jeremy Allen White ait besoin de revêtir un costume moulant pour marquer sa carrière. Qui sait pourtant — ironise-t-on dans les coulisses — s’il ne cédera pas finalement aux sirènes du concurrent : l’univers DC piloté par James Gunn.