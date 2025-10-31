Les dernières infos sur la saison 5 de The Witcher : distribution, intrigue et raisons de sa conclusion

La cinquième saison de The Witcher s’annonce comme la dernière aventure pour la série à succès. De nouveaux éléments sur le casting, l’intrigue et les raisons de cette conclusion viennent éclairer l’avenir du show inspiré de l’univers fantastique.

Une dernière aventure pour The Witcher

La plateforme Netflix vient tout juste de mettre en ligne la quatrième saison de la série à succès The Witcher. Mais déjà, tous les regards se tournent vers la suite : la cinquième saison, qui marquera l’ultime chapitre des aventures du sorceleur. Un choix assumé par la production qui a préféré refermer la saga sur une note préparée plutôt que de s’exposer à une annulation abrupte.

Un calendrier resserré et une transition remarquée

Après le départ de Henry Cavill, remplacé par Liam Hemsworth dans le rôle central de Geralt, beaucoup s’interrogeaient sur l’avenir de la série. Finalement, la production a opté pour une clôture en bonne et due forme. Les deux dernières saisons ont d’ailleurs été écrites coup sur coup, pour garantir une cohérence narrative jusqu’au bout. D’un point de vue logistique, le tournage de cette cinquième saison s’est étalé de mars à septembre 2025. Si l’on se fie au rythme habituel – un an entre le clap final et la diffusion –, il paraît probable que les nouveaux épisodes débarquent sur Netflix à l’automne 2026.

Nouveaux visages et enjeux multiples

La galerie des personnages reste fidèle au poste : outre Hemsworth sous les traits du sorceleur, on retrouvera notamment Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) ou encore Joey Batey (Jaskier). Mais plusieurs figures issues des romans feront leur entrée :

Shani , étudiante ambitieuse à l’Académie d’Oxenfurt ;

, étudiante ambitieuse à l’Académie d’Oxenfurt ; Condwiramurs Tilly , magicienne impliquée dans l’histoire de Nimue ;

, magicienne impliquée dans l’histoire de Nimue ; Reynart de Bois-Fresnes , chevalier chevronné ;

, chevalier chevronné ; Sigrdrifa, prêtresse énigmatique.

Des ajouts qui promettent d’étoffer un univers déjà dense.

Tensions politiques et destinées contrariées

Le final explosif de la saison 4 ouvre d’innombrables pistes : Geralt doit désormais composer avec son allégeance à la reine Meve et poursuivre sa quête désespérée pour retrouver Ciri. Cette dernière se trouve prisonnière du redoutable chasseur Leo Bonhart après avoir perdu ses compagnons. Dans l’ombre, Yennefer prépare sa revanche contre Vilgefortz tandis qu’elle fonde sa propre Loge des Sorcières. Sans oublier les ambitions politiques d’Emhyr, prêt à tout pour réaliser ce qu’il estime être « leur destinée commune »>. À noter que cette ultime saison couvrira deux romans majeurs : The Tower of the Swallow et The Lady of the Lake, posant ainsi les bases d’une conclusion attendue depuis longtemps par les fans.

Ce grand final sera décisif pour sceller le sort des héros et donner à cette adaptation son épilogue tant espéré.