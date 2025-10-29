La showrunneuse de The Witcher justifie la réplique controversée de Geralt dans la saison 4

Face à la controverse suscitée par une réplique prononcée par Liam Hemsworth dans la saison 4 de The Witcher, la showrunneuse de la série prend la parole pour expliquer ce choix scénaristique et défendre l’acteur nouvellement arrivé dans le rôle de Geralt.

Tl;dr Changement d’acteur pour Geralt dans « The Witcher ».

Une réplique du trailer crée la polémique.

La saison 4 montrera l’évolution du personnage principal.

Un nouveau visage, une même controverse

Il plane comme un vent de changement sur la saga « The Witcher ». Depuis la publication de la première bande-annonce de la saison 4, la communauté ne décolère pas. Cette fois, ce n’est pas seulement le remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv qui alimente les débats, mais surtout une phrase lâchée par le nouveau héros : « Let’s f***ing go ». Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire d’une partie des fans, certains affirmant que jamais leur sorceleur préféré n’oserait prononcer de tels mots.

L’équipe créative monte au créneau

Face à cette polémique, la showrunneuse Lauren Schmidt-Hissrich, loin d’esquiver la question, a tenu à défendre ses choix auprès du média britannique Radio Times. Selon elle, cette fameuse réplique prendra tout son sens replacée dans le contexte d’un affrontement déterminant lors de la prochaine saison. Elle insiste d’ailleurs sur un point : « C’est peut-être différent de votre Geralt… mais c’est bien celui que nous voulons montrer. Ce moment précis lui correspond parfaitement. » Un rappel subtil qu’une adaptation n’a rien d’une copie figée et que chaque incarnation a sa propre vérité.

L’évolution de Geralt au cœur du récit

Mais si cette phrase interpelle, c’est aussi parce qu’elle marque une évolution profonde du personnage central. Oubliez le loup solitaire et grincheux du début : au fil des saisons et grâce à ses liens avec Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan), Geralt s’est transformé. Davantage protecteur, il se découvre des sentiments jusque-là insoupçonnés, notamment envers sa famille – ou même envers ceux qu’il croise sur sa route. La showrunneuse confie d’ailleurs : « Dès le début de cette nouvelle saison, il doit veiller sur un groupe qui ne lui ressemble pas… Au départ, il hésite à leur faire confiance, mais quand il protège quelqu’un qui compte vraiment pour lui, on retrouve ce ton unique entre figure paternelle et ami fidèle. »

Bientôt la réponse sur Netflix

La discussion reste vive autour du casting et des choix scénaristiques – et il faut reconnaître que les attentes sont élevées pour ce retour très attendu sur Netflix le 30 octobre 2025. Certains spectateurs verront-ils dans ces dialogues contestés le signe d’une trahison ? D’autres y percevront peut-être les prémices d’une maturité nouvelle pour l’emblématique sorceleur. Quoi qu’il en soit, impossible aujourd’hui de prédire quelle faction remportera la bataille des opinions.

Voici ce qui retient particulièrement l’attention :

Liam Hemsworth , nouveau visage controversé du héros.

, nouveau visage controversé du héros. Saison 4 , synonyme d’évolution psychologique marquée.

, synonyme d’évolution psychologique marquée. Phrases polémiques reflétant un virage scénaristique assumé.

Entre fidélité aux origines et adaptation moderne, l’avenir de Geralt s’annonce aussi incertain… que passionnément débattu.