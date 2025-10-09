Les fans de The Witcher unanimes sur l’incarnation de Geralt par Liam Hemsworth

Depuis l’annonce du remplacement d’Henry Cavill par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt, la communauté des fans de The Witcher réagit massivement en ligne, partageant opinions et inquiétudes face à ce changement majeur dans la série.

Tl;dr Liam Hemsworth convainc certains fans dans le rôle de Geralt.

La saison 4 de « The Witcher » attendue le 30 octobre.

Henry Cavill laisse une empreinte forte et inoubliable.

Un nouveau visage pour un héros culte

Au fil des années, la série « The Witcher » a su imposer Geralt de Riv comme l’une des figures majeures du genre fantasy sur les écrans. Pourtant, l’annonce du départ d’Henry Cavill, interprète charismatique et habité du personnage, avait semé le doute parmi les fidèles de la saga diffusée sur Netflix. Entre ses grognements désabusés, sa gestuelle taillée pour l’action et son engagement physique — il n’a pas hésité à risquer des blessures graves sur le tournage —, Cavill incarnait avec justesse cet antihéros complexe.

Liam Hemsworth à l’épreuve des attentes

Il fallait donc un successeur capable de convaincre une communauté exigeante. Après une première période de réserve, les regards se sont tournés vers Liam Hemsworth. Le choix avait provoqué son lot de débats, forçant même l’acteur à prendre ses distances avec les réseaux sociaux face à la virulence des réactions. Mais voilà que la diffusion récente de la bande-annonce de la saison 4 a changé la donne : certains fans s’avouent agréablement surpris par sa prestation. L’un d’eux souligne ainsi : « Il dégage une brutalité nouvelle dans les scènes de combat, et c’est plutôt positif. »

Des retours nuancés mais ouverts

Certes, tout le monde n’est pas encore conquis. Cependant, nombre de spectateurs préfèrent suspendre leur jugement et voir ce que réserve réellement cette nouvelle incarnation. Certains évoquent même une curiosité sincère quant à la manière dont Hemsworth va s’approprier le rôle sans chercher à copier son prédécesseur. Une réaction résumée par un internaute : « Cavill a brillé dans ce rôle… Mais je suis prêt à laisser sa chance à Liam. Ce qui compte, c’est aussi la qualité globale : costumes, musique, chorégraphie… Je continuerai à regarder sans trop m’attacher émotionnellement. »

L’attente monte avant le retour sur Netflix

D’ici au 30 octobre prochain — date prévue pour la sortie de cette quatrième saison très attendue —, l’excitation semble regagner du terrain auprès d’une partie du public. Pour résumer les éléments-clés qui animent ce changement majeur :

Cavill laisse une empreinte indélébile par sa performance physique.

laisse une empreinte indélébile par sa performance physique. Hemsworth , malgré les doutes initiaux, séduit par son énergie différente.

, malgré les doutes initiaux, séduit par son énergie différente. L’ensemble visuel et musical reste salué comme l’une des grandes forces de la série.

Reste donc à voir si cette nouvelle page saura combler les attentes et relancer pleinement l’engouement autour de « The Witcher ».