Netflix dévoile la date de sortie de la saison 4 de « The Witcher » et révèle Liam Hemsworth en Geralt

Netflix a annoncé la date de sortie de la saison 4 de « The Witcher » et dévoilé un premier teaser, permettant aux fans de découvrir Liam Hemsworth dans le rôle principal de Geralt pour la première fois.

Tl;dr « The Witcher » saison 4 sort le 30 octobre 2025.

Liam Hemsworth incarne le nouveau Geralt de Riv.

Nouveaux personnages et premières images dévoilées.

Un retour très attendu pour la saga « The Witcher »

Après des mois d’incertitude, la nouvelle est tombée : la saison 4 de « The Witcher » débarquera sur Netflix le 30 octobre 2025. Une date désormais officielle, qui replace le mastodonte du catalogue fantasy au centre de l’attention, à quelques encablures d’une cinquième saison déjà annoncée comme la dernière. Pour les fans, difficile d’ignorer l’impact que pourrait avoir ce retour tant attendu alors que d’autres poids lourds comme « Stranger Things » s’apprêtent aussi à occuper la scène.

Liam Hemsworth prend les rênes : premières images révélées

Le visage du Sorceleur change, mais la légende continue. Cette quatrième saison marque ainsi l’arrivée de Liam Hemsworth dans le rôle principal de Geralt de Riv, succédant à Henry Cavill. Les premières images officielles, diffusées récemment par la plateforme, dévoilent une nouvelle incarnation du célèbre chasseur de monstres, aux côtés de Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri). Pour les plus impatients, un teaser montre déjà Geralt affrontant une créature spectrale — un avant-goût qui laisse entrevoir la direction épique des épisodes à venir.

Nouveaux visages et synopsis dévoilé par Netflix

En parallèle, plusieurs ajouts au casting viennent enrichir l’univers. On retrouvera notamment :

Laurence Fishburne, dans le rôle inédit de Regis ;

Sharlto Copley, interprétant le chasseur de primes Leo Bonhart ;

James Purefoy, conseiller à la cour d’Emhyr ;

Danny Woodburn, fidèle allié nain Zoltan ;

Joey Batey, toujours en Jaskier le barde ; et Meng’er Zhang, dans la peau de Milva.

Cette nouvelle salve d’épisodes s’inspire des derniers romans d’Andrzej Sapkowski, et promet une intrigue où guerre déchirante et alliances inattendues scelleront le destin du trio Geralt-Yennefer-Ciri.

Bientôt la fin d’une épopée… mais pas tout de suite !

À noter que cette quatrième saison est tournée consécutivement avec la cinquième et ultime partie du récit. D’ici là, les amateurs de fantasy trouveront leur bonheur parmi les nombreux titres disponibles sur Netflix. Mais nul doute : c’est bien l’arrivée du nouveau Geralt qui cristallisera toutes les attentes cet automne.