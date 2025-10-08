En cinq mois, Sentry a perdu sa place de personnage le plus puissant du MCU — définitivement ?

En seulement cinq mois, Sentry a perdu sa place de personnage le plus puissant de l’univers cinématographique Marvel. Ce statut, autrefois incontesté, semble désormais hors d’atteinte pour lui après des bouleversements récents dans le MCU.

Tl;dr L’ Infinity Hulk devient la force majeure dans le MCU.

devient la force majeure dans le MCU. La Scarlet Witch bouleverse la réalité dans Marvel Zombies.

Sentry perd son statut de personnage le plus puissant.

Les nouveaux équilibres de force dans le MCU

Jusqu’à récemment, il suffisait d’un rapide coup d’œil pour désigner les personnages les plus puissants du Marvel Cinematic Universe (MCU). Des figures telles que le Hulk et Thor, véritables piliers des premières phases, offraient aux fans des combats titanesques et nourrissaient sans cesse le débat : qui détenait réellement la suprématie parmi les Avengers ? Mais tout s’est complexifié avec l’arrivée de nouvelles figures dotées de pouvoirs moins conventionnels – et la disparition progressive des affrontements directs entre héros.

L’irrésistible ascension d’Infinity Hulk

Un tournant inattendu s’opère lorsque Infinity Hulk fait son apparition dans la série animée Marvel Zombies, disponible sur Disney+. Ce personnage naît après que Bruce Banner a absorbé toute l’énergie des Pierres d’Infinité. Résultat : un colosse presque invincible, désormais déterminé non pas à tout détruire, mais à protéger la planète. Toutefois, même une telle puissance attire l’adversité ; en face de lui, la redoutable Scarlet Witch, accompagnée d’une horde de métahumains zombies qu’elle guide avec un objectif inébranlable : remodeler le monde à son image.

La confrontation entre ces deux entités frôle l’apocalypse. Bien qu’Infinity Hulk tienne tête un long moment, il finit par tomber sous le contrôle de la sorcière lorsqu’elle parvient à accéder à sa force grâce à un simple contact physique. Dès lors, l’univers se transforme brutalement : Kamala Khan se réveille dans une réalité altérée, où ses liens avec Riri Williams et Kate Bishop semblent avoir évolué au gré du nouveau chaos instauré par Scarlet Witch.

Sentry détrôné et perspectives ouvertes

Pendant ce temps, le sort réservé au personnage censé incarner la toute-puissance interroge. Introduit dans le film Thunderbolts*, le mystérieux Sentry avait brièvement ravi la couronne du plus fort… avant de perdre ses capacités. Désormais dépourvu de ses pouvoirs – pour éviter de laisser surgir son côté obscur, le Void –, il quitte sans regrets les devants de la scène. Face à cela, certains se tournent vers d’autres espoirs comme Franklin Richards (Les Quatre Fantastiques : Premiers pas) dont les talents grandissent encore.

Notons enfin quelques éléments qui pourraient aider les fans à suivre cette évolution :

Infinity Hulk : Puissance née des Pierres d’Infinité.

Puissance née des Pierres d’Infinité. Sentry : Écarté suite à sa perte de pouvoirs.

Écarté suite à sa perte de pouvoirs. Scarlet Witch : Maîtresse actuelle d’une réalité instable.

L’avenir reste ouvert…

Alors que Kamala Khan semble sur le point de percer les failles du nouvel ordre imposé par Scarlet Witch, rien n’assure que Infinity Hulk, tenu en échec, mais pas anéanti, ne reviendra pas bouleverser une nouvelle fois la donne. Et si Sentry reste en retrait, il est probable que la course à la suprématie ne soit jamais vraiment close dans l’univers Marvel.

L’intégralité de Marvel Zombies est disponible sur Disney+.