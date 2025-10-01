Marvel remet en scène un détail insolite issu du film MCU le plus controversé de Scarlet Witch

Dans une récente production, Marvel surprend en réutilisant un élément singulier, déjà remarqué dans l’un des films les plus débattus mettant en scène la Sorcière Rouge, relançant ainsi les discussions autour de ce choix scénaristique atypique.

Tl;dr Scarlet Witch reste dépendante d’autres héros pour réussir.

Marvel Zombies reprend des éléments controversés de Wanda.

Le retour d’Elizabeth Olsen dans le MCU reste incertain.

Scarlet Witch : une puissance toujours entravée ?

Alors que le personnage de Scarlet Witch fascine depuis des années les fans du Marvel Cinematic Universe, sa dernière apparition dans la série animée Marvel Zombies relance un débat persistant sur ses véritables capacités. Malgré son statut de « Nexus Being » capable d’altérer la réalité, Wanda Maximoff se heurte, une fois encore, à l’impossibilité de concrétiser seule ses ambitions les plus folles. Difficile de ne pas remarquer ce schéma narratif qui semble désormais récurrent chez Marvel Studios.

L’héritage de Wanda, entre échecs et alliances forcées

Après avoir bouleversé la petite ville de Westview dans WandaVision, et exploré le multivers dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda poursuit sa quête pour retrouver ses fils disparus. L’étude du dangereux Darkhold, puis sa maîtrise du « dream-walk », n’ont pourtant pas suffi à exaucer ses souhaits. Dans chaque version — qu’elle soit humaine ou zombifiée — elle cherche à obtenir l’aide d’une héroïne adolescente : après avoir poursuivi America Chavez, c’est vers Kamala Khan qu’elle se tourne dans Marvel Zombies. Un choix scénaristique qui ne manque pas d’interroger : pourquoi une telle dépendance aux pouvoirs d’autrui ?

Marvel Zombies : quand la reine des morts veut tout changer

Dans cette nouvelle adaptation animée, la « Queen of the Dead » bâtit une armée composée de super-héros et même de dieux zombifiés pour affronter l’Infinity Hulk. Son objectif ? S’emparer de cette puissance afin de remodeler un monde désormais dévasté par l’invasion zombie. Cependant, même ainsi renforcée, la Scarlet Witch doit solliciter Kamala Khan et ses pouvoirs mutants lumineux. Là encore, l’illusion créée par Wanda s’effrite rapidement face à la détermination de Kamala, rappelant ainsi les failles déjà entrevues dans ses précédentes tentatives.

Voici ce que retient le public :

Dépendance persistante aux jeunes héroïnes.

Pouvoirs impressionnants, mais instables.

Narration cyclique chez Marvel Studios.

Avenir incertain pour Elizabeth Olsen et la sorcière rouge

L’actrice Elizabeth Olsen, qui prête sa voix au personnage animé mais dont le retour en chair et en os n’a pas été confirmé dans le MCU, pourrait revenir lors des prochains films événements comme Avengers: Doomsday ou encore Avengers: Secret Wars. Entre espoir des fans et spéculations autour des prochaines séries issues de l’univers de Wanda (Agatha All Along, Vision Quest), un désir commun s’exprime : voir enfin la Scarlet Witch triompher par elle-même, sans devoir s’appuyer systématiquement sur d’autres héros plus jeunes. Mais pour cela, il faudra attendre… Et peut-être croiser les doigts.