Cette série surnaturelle annulée trouve enfin son public grâce au streaming

Longtemps ignorée lors de sa diffusion initiale, la série télévisée The Winchesters connaît aujourd’hui un regain d’intérêt sur les plateformes de streaming où elle séduit un nouveau public curieux de découvrir cet univers mystérieux.

Tl;dr The Winchesters, préquel de Supernatural, connaît un regain de popularité trois ans après son annulation grâce au streaming sur HBO.

La série se distingue par son indépendance narrative et ses twists multiversels, permettant aux personnages de vivre leur propre histoire.

Malgré cet engouement, aucune décision n’a été prise pour une saison 2, laissant le futur de la série incertain.

Un retour inattendu grâce au streaming

Après une diffusion confidentielle sur The CW, la série dérivée The Winchesters connaît actuellement une résurgence inattendue. Trois ans après sa première diffusion, ce préquel consacré aux parents des frères Winchester s’est hissé dans le top 10 des programmes les plus vus sur la chaîne Amazon de HBO, selon les données de FlixPatrol. Un revirement surprenant pour cette production signée Robbie Thompson, portée par Meg Donnelly et Drake Rodgers, qui semblait promise à l’oubli suite à son annulation précoce.

L’indépendance narrative, une force insoupçonnée

Ce qui distingue véritablement The Winchesters, c’est sa volonté d’élargir l’univers de Supernatural sans lui être asservie. À la fin de la saison, un twist assumé : Mary et John Winchester se révèlent être des variantes issues du multivers, leur offrant potentiellement un destin autonome. Cette orientation audacieuse – évoquée par le créateur lors d’un entretien avec TVLine – visait justement à éviter tout parasitage avec la chronologie originale. L’idée ? Permettre à ces personnages de « vivre leur propre histoire, affranchie du passé », selon les mots mêmes de Robbie Thompson. Pour les inconditionnels, ce positionnement ouvre la porte à des scénarios inédits et prolonge l’aura fantastique de la saga.

L’héritage difficile des spin-offs de Supernatural

Malgré cet élan sur les plateformes, le chemin a été semé d’embûches pour les projets dérivés issus de l’univers de Supernatural. Plusieurs tentatives ont échoué : un projet autour d’une mafia monstrueuse n’a jamais vu le jour, tandis qu’une version animée centrée sur les aventures de Sam et Dean n’a survécu qu’une seule saison. À ce jour, seuls The Winchesters est parvenu à susciter un intérêt posthume auprès du public.

Quelles perspectives pour la suite ?

La recette ayant fait le succès initial – mélange d’aventure surnaturelle et nouveaux personnages hauts en couleur – fonctionne indéniablement encore aujourd’hui auprès des fans. Pourtant, malgré l’engouement constaté en streaming, un renouvellement pour une deuxième saison ne semble pas d’actualité. Reste à savoir si le regain d’intérêt changera la donne ou si The Winchesters rejoindra définitivement le cercle fermé des séries disparues trop tôt que les amateurs continuent de regretter :

Nouveaux récits multiversels possibles mais non concrétisés.

Croissance continue du fanbase via streaming.

Aucune décision officielle annoncée quant à un retour.

Au fond, tout espoir n’est peut-être pas perdu pour ces héros entre deux mondes…