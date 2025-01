Pourquoi The Winchesters a été annulée par The CW ?

En raison d’audiences insuffisantes et des changements stratégiques de The CW, The Winchesters n’a pas été renouvelée.

Tl;dr The CW a annulé The Winchesters, la série préquelle de Supernatural, après une saison.

Malgré une réception positive des fans, des problèmes de timing et des décisions exécutives impopulaires ont conduit à son annulation.

The Winchesters a coïncidé avec le changement de programmation de The CW vers des émissions non scénarisées moins coûteuses.

L’épilogue prématuré d’une saga familiale

L’ultime chapitre de la saga Supernatural de The CW, qui a connu un succès phénoménal sur 15 saisons, s’est clôturé avec la fin heureuse des frères Sam et Dean Winchester (interprétés par Jared Padalecki et Jensen Ackles) au paradis. Cependant, l’essai de capitaliser sur le succès de cette série d’horreur populaire avec une série prequel, The Winchesters, n’a duré qu’une saison avant d’être annulé.

Un retour dans les années 1970

La série télévisée The Winchesters nous plongeait dans les années 1970, suivant les aventures des parents de Sam et Dean, Mary Campbell (Meg Donnelly) et John Winchester (Drake Rodger), dans leur combat contre toutes sortes de créatures. Leur équipe de chasseurs de monstres rappelait celle de Scooby-Doo, créant une expérience de visionnage divertissante et pleine d’action. Malheureusement, malgré l’enrichissement apporté à l’univers Supernatural, ces aventures n’étaient pas destinées à perdurer.

Un accueil mitigé

Malgré des critiques pour avoir défié le canon de Supernatural, la formule de « monstre de la semaine » de The Winchesters, combinée à ses intrigues générales, était similaire à celle de la série mère. Les fans ont plutôt bien accueilli le spin-off, ravis de voir John et Mary dotés d’une véritable histoire. Cependant, un timing défavorable et des décisions exécutives impopulaires ont finalement conduit à son annulation.

Un changement de cap pour The CW

Malheureusement pour The Winchesters, les tentatives de renouvellement de la série ont coïncidé avec le virage de The CW vers une programmation non scénarisée et moins coûteuse en 2023. Elle fait partie des nombreuses séries annulées à cette époque, et Warner Bros. Television n’a pas réussi à trouver une nouvelle maison pour le spin-off de Supernatural. Le producteur Jensen Ackles a également mentionné que les grèves de la SAG-AFTRA à Hollywood ont joué un rôle dans la décision de The CW, tout en exprimant sa gratitude envers tous ceux qui ont soutenu la première saison.