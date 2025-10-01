La série Solar Opposites dévoile la bande-annonce de sa saison finale

La série animée Solar Opposites se prépare à tirer sa révérence avec la diffusion imminente de sa dernière saison, annoncée à travers une bande-annonce inédite qui dévoile les ultimes aventures de ses personnages excentriques.

Tl;dr Fin de Solar Opposites annoncée pour octobre sur Hulu.

annoncée pour octobre sur Hulu. Saison finale promet des résolutions majeures pour toutes les intrigues.

La série a été annulée, non conclue par choix des créateurs.

Une conclusion attendue pour Solar Opposites

Après six saisons marquées par l’humour déjanté et une science-fiction inventive, Solar Opposites s’apprête à tirer sa révérence. La nouvelle bande-annonce de la saison finale, dévoilée récemment, laisse entrevoir un baroud d’honneur où l’équipe d’extraterrestres affronte des adversaires redoutables et où les multiples intrigues secondaires s’entremêlent vers leur dénouement. Dès son arrivée sur la plateforme Hulu en 2020, la série avait souvent été comparée à Rick and Morty, notamment en raison de l’implication d’un créateur commun — qui a depuis quitté le projet dans la tourmente. Pourtant, très vite, l’identité singulière de la série s’est imposée.

Le casting au complet pour le dernier acte

La diffusion intégrale de cette ultime saison débutera le 13 octobre prochain sur Hulu, accessible également via Disney+. Le quatuor vocal composé de Dan Stevens (Korvo), Thomas Middleditch (Terry), Sean Giambrone (Yumyulack) et Mary Mack (Jesse) reprend du service pour offrir un dernier tour de piste à leurs personnages. Plusieurs invités prestigieux — parmi lesquels Tiffany Haddish, Kieran Culkin ou encore Christina Hendricks — feront leur apparition, jouant parfois un rôle crucial dans les arcs narratifs liés à « The Wall » et « Silver Cops ».

L’heure du bilan pour les aliens… et leurs fans

La sixième saison réserve quelques rebondissements inattendus : la destruction d’une précieuse machine bouleverse le train de vie luxueux des protagonistes. Privés de leurs excès consuméristes, ceux-ci devront composer avec leurs failles profondes. Pour plus de clarté, voici ce que la série promet avant ses adieux :

Dénouement épique de “The Wall” : tous les éléments convergent vers une conclusion spectaculaire.

tous les éléments convergent vers une conclusion spectaculaire. Cohésion retrouvée : les « Solar Opposites » devront se redécouvrir sans artifices.

les « Solar Opposites » devront se redécouvrir sans artifices. Aventures finales : chaque fil narratif secondaire sera résolu.

Derrière les coulisses d’une annulation forcée

Contrairement à certaines rumeurs laissant croire à une décision créative, c’est bien une annulation prononcée par la chaîne qui scelle le destin de la série. Lors du dernier Comic-Con à San Diego, le co-créateur Mike McMahan n’a pas caché sa déception : « Nous avons appris un matin que nous étions annulés par le réseau ; il fallait donc conclure. » Cette franchise n’aura donc pas pu poursuivre sa route malgré l’enthousiasme persistant de l’équipe artistique. Toutefois, disposer du temps nécessaire pour orchestrer une fin cohérente a permis aux scénaristes d’offrir un aboutissement digne des attentes — un luxe que peu d’œuvres connaissent lors d’une telle annonce.

À présent, difficile pour les fans comme pour les créateurs de masquer leur nostalgie alors que s’achève ce chapitre singulier de l’animation américaine.