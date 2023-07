Hulu lance un hub dédié à l'animation pour adulte. Hulul Animayhem compte déjà plus de 20 000 épisodes dans des centaines de séries.

L’animation représente un gros marché pour Hulu, dans la mesure où le catalogue de dessins animés fait régulièrement parler de lui dans les classements des visionnages de la plateforme, grâce à des contenus comme Bob’s Burgers, Futurama, King of the Hill et bien d’autres. Pour capitaliser toujours davantage sur la popularité de l’animation pour adulte, Hulu lance aujourd’hui une sous-marque pour héberger toutes ses séries d’animation et autres anime. Comme le rapporte Variety, Animayhem propose désormais tout le contenu de ce genre, avec des séries cultes comme celles citées ci-dessus ainsi que des créations originales comme Solar Opposites et Koala Man.

Hulu lance un hub dédié à l’animation pour adulte

En tout et pour tout, ce nouveau hub donne accès à pas moins de 2 600 épisodes de contenu d’animation, répartis en 46 séries, et quelque 18 400 épisodes d’anime, de 435 séries différentes. Au total, cela représente tout de même plus de 20 000 épisodes de dessins animés, tous styles confondus, pour celles et ceux qui aiment les chiffres. Aussi, Hulu se permet-il de présenter cette nouvelle plateforme comme la “Destination de l’animation” du streamer.

Hulul Animayhem compte déjà plus de 20 000 épisodes dans des centaines de séries

Ce lancement surprise de Animayhem survient seulement deux semaines après le lancement du dernier reboot de Futurama et ce n’est que le début des projets du service pour dominer le marché de l’animation. Hulu a commandé de nouveaux épisodes pour King of the Hill de Mike Judge et prévoit une très grosse présence à la San Diego Comic-Con cette année, promettant notamment une expérience immersive baptisée “Hulu Animayhem: Into the Second Dimension”.

Ce hub est d’ores-et-déjà disponible avec l’abonnement standard Hulu. N’hésitez donc pas, si vous êtes abonné(e), à (re)découvrir Archer, Family Guy et les centaines de séries disponibles, y compris One Piece ou Naruto.