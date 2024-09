Marvel élimine une théorie majeure sur le retour de la Sorcière Rouge

La nouvelle décision de Marvel vient de tuer une théorie majeure sur le retour de Scarlet Witch !

Tl;dr Nouvelle série Agatha All Along écarte retour de Scarlet Witch.

Apparition de Teen suggère une résurrection possible de Wanda.

Teen souhaite acquérir de la puissance, écartant idée de résurrection.

Des indices cachés pourraient néanmoins laisser espérer un retour.

Le retour incertain de Scarlet Witch

Soulevant des interrogations, la nouvelle série Agatha All Along, spin-off de WandaVision, a suscité des théories sur le retour de Scarlet Witch. Pourtant, ces hypothèses semblent déjà mises à mal. En effet, dans la dernière apparition de Wanda dans le MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle se sacrifie pour détruire le Darkhold et est confirmée morte par Marvel. Néanmoins, des fans gardent espoir.

Le rôle de Teen

Le personnage de Teen, introduit dans la série, a attisé les spéculations. Présenté comme une variante de Billy Maximoff, il aurait pu être un vecteur de résurrection de Wanda. Cependant, ses motivations révélées dans le deuxième épisode semblent contredire cette théorie.

Les désirs de Teen

Avant le début de la série, beaucoup pensaient que Teen, supposé être le fils de Wanda, souhaitait parcourir le Chemin des Sorcières pour ramener sa mère à la vie. Mais lors du deuxième épisode, Teen admet chercher à accroître sa puissance, écartant l’idée d’une résurrection de Scarlet Witch.

La vérité derrière les intentions de Teen

Malgré les déclarations de Teen, certains restent sceptiques. Il pourrait mentir sur ses intentions réelles, voire omettre certains détails devant Agatha. Il est possible que son véritable objectif soit d’acquérir une puissance qu’il utiliserait ensuite pour faire revenir Wanda. Il reste donc un espoir pour le retour de Scarlet Witch.