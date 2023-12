Spinoff de Scarlet Witch : un terrifiant teaser du MCU trouve enfin sa résolution 2 ans après

La série dérivée de WandaVision dans l'univers cinématographique Marvel, Agatha : Darkhold Diaries, pourrait dévoiler de nouvelles informations sur la Sorcière Rouge suite à sa disparition dans Doctor Strange 2. Quels secrets seront révélés ?

Les nouveaux mystères de la Sorcière Rouge dévoilés dans Agatha: Darkhold Diaries

La série dérivée du MCU, Agatha: Darkhold Diaries, pourrait dévoiler de nouvelles informations sur la Sorcière Rouge après sa mort dans Doctor Strange 2. La première série de Disney+ du MCU, WandaVision, a laissé une empreinte durable sur la franchise, notamment avec la transformation de la Sorcière Rouge en véritable méchante dans Doctor Strange 2.

La prophétie de la Sorcière Rouge

La Sorcière Rouge, autrement connue sous le nom de Wanda Maximoff, a pleinement adopté son personnage dans le final de WandaVision, où elle a utilisé son pouvoir pour vaincre Agatha Harkness et lever sa propre malédiction sur la ville de Westview. Cependant, la Sorcière Rouge est corrompue par les connaissances obscures du Darkhold, ce qui la pousse à affronter Doctor Strange et finalement à se sacrifier pour éviter d’infliger davantage de douleurs à des innocents. Malgré la fin apparente de son parcours dans le MCU, la série à venir Agatha: Darkhold Diaries pourrait donner une nouvelle tournure aux histoires de Wanda Maximoff.

“La Sorcière Rouge n’est pas née ; elle est forgée. Elle n’a pas besoin de coven ou d’incantation. Son pouvoir dépasse celui du Sorcier Suprême. C’est son destin de détruire le monde.”

Le retour du Darkhold ?

Agatha: Darkhold Diaries pourrait révéler que la Sorcière Rouge pourrait toujours être tuée avant de détruire le monde. De plus, WandaVision a révélé que la Sorcière Rouge est la plus puissante utilisatrice de magie du MCU, et que le Darkhold contient toutes les connaissances obscures qui ont permis à Wanda Maximoff de devenir une sorcière si puissante qu’elle pourrait anéantir d’autres univers sans effort. Cela suggère que le savoir du Darkhold pourrait survivre grâce à des sorcières, des sorciers, et d’autres livres magiques qui pourraient apparaître dans Agatha: Darkhold Diaries.