Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+ : Date de sortie, bande-annonce, tout ce qu’il faut savoir

Le très attendu redémarrage de la franchise Percy Jackson se présentera sous la forme de la série Disney+ "Percy Jackson et les Olympiens". Que savons-nous à ce jour ?

Tl;dr La série très attendue “Percy Jackson et les Olympiens” arrive sur Disney+.

La série promet de corriger les erreurs de l’adaptation cinématographique précédente.

Le casting comprend des noms connus et de nouveaux acteurs talentueux.

La première saison est prévue pour décembre 2023.

Un reboot très attendu

Le monde fantastique des romans de Rick Riordan prend vie avec la série Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+. Cette nouvelle adaptation, attendue pour décembre 2023, promet de captiver les fans du jeune demi-dieu grec, Percy Jackson.

Une adaptation plus fidèle

Les premières adaptations cinématographiques de Percy Jackson ont reçu un accueil mitigé, principalement en raison de leur éloignement du matériau source. Toutefois, avec l’implication de Riordan en tant que producteur exécutif et scénariste de la série, les fans peuvent s’attendre à une adaptation plus fidèle.

Un casting prometteur

Le casting de Percy Jackson et les Olympiens comprend un mélange de noms connus et de nouveaux acteurs talentueux. Parmi eux se trouvent Walker Scobell dans le rôle de Percy Jackson, Leah Jeffries en tant qu’Annabeth Chase, et Aryan Simhadri dans le rôle de Grover Underwood.

Une intrigue fidèle au livre

La première saison de la série suivra de près l’intrigue du premier livre, The Lightning Thief. On y voit Percy découvrir son héritage de demi-dieu et partir à la recherche du foudre de Zeus pour éviter une guerre entre les dieux grecs.