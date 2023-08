Percy Jackson sur Disney+ : le casting se dévoile en vidéo

Les films Percy Jackson & the Olympians : The Lightning Thief et Percy Jackson : Sea of Monsters ne sont pas liés à la série télévisée Percy Jackson and the Olympians qui reprend l'histoire depuis le début.

Basée sur les romans de Rick Riordan, la série télévisée Percy Jackson and the Olympians raconte l’histoire fantastique d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui commence tout juste à accepter ses nouveaux pouvoirs divins lorsque le dieu du ciel, Zeus, l’accuse d’avoir volé l’éclair de son maître. Avec l’aide de ses amis Grover et Annabeth, Percy doit se lancer dans l’aventure de sa vie pour le retrouver et rétablir l’ordre sur l’Olympe. Il découvrira par ailleurs que Poséïdon, le Dieu des mers, est son père.

Percy Jackson and the Olympians réunit les acteurs Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) ainsi que des invités de marque : Lin-Manuel Miranda (Hermès), Megan Mullally (Alecto alias Mrs. Dodds), Toby Stephens (Poseidon), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dionysus alias Mr. D), Jay Duplass (Hadès), Glynn Turman (Chiron alias Mr. Brunner), feu Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) et Timothy Omundson (Hephaestus).

Un teaser pour Percy Jackson and the Olympians

La nouvelle adaptation de Percy Jackson sur le petit écran sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 20 décembre prochain.

Rick Riordan et Jon Steinberg ont écrit le pilote et James Bobin le réalise. Jon Steinberg supervise la série avec son partenaire de production Dan Shotz. Jon Steinberg et Dan Shotz sont producteurs exécutifs aux côtés de James Bobin, Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinson et Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell et D.J. Goldberg du Gotham Group.