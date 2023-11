Lancement en version bêta de l’application Disney Plus et Hulu fusionnée le mois prochain

Le lancement complet est prévu pour le début du printemps. Qu'attendez-vous le plus de cet événement ?

Disney révolutionne le paysage du streaming en fusionnant son offre avec Hulu pour proposer une expérience utilisateur unifiée. Le géant du divertissement permettra, dès le mois de décembre, à ses utilisateurs de découvrir la version bêta de cette application combinée.

Cette initiative unique en son genre offrira aux parents une liberté de contrôle précieuse. En effet, la version bêta comprendra une option permettant aux parents d’établir des profils et des contrôles de contenu adaptés à l’âge de leurs enfants. L’intégration de la bibliothèque Hulu augmentant significativement le volume de contenus disponibles, cette mesure apparaît comme nécessaire pour garantir une consommation adaptée aux plus jeunes.

Cette manœuvre stratégique s’inscrit dans la continuité des projets de Disney, annoncés en mai dernier, de fondre le contenu de Hulu à celui de Disney+ d’ici la fin de 2023. Dans le même temps, Disney a confirmé son projet d’acquérir les parts restantes de Comcast dans Hulu, devenant ainsi le seul propriétaire de la plateforme. La création de cette application combinée constituera un atout indéniable pour les abonnés des deux services, qui bénéficieront d’une réduction sur leur abonnement mensuel.

Le succès de Disney+ ne se dément pas. Au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2023, la plateforme a attiré près de sept millions de nouveaux abonnés, comptabilisant au total 112 millions de clients. Fort de cette réussite, et grâce à l’augmentation des prix d’abonnement sans publicité en octobre dernier, Disney est confiant dans la rentabilité de son offre de streaming dès l’année prochaine.

L’avis de la rédaction

La démarche de Disney témoigne d’une stratégie ambitieuse visant à révolutionner le marché du streaming. En unifiant ses services et en prenant en compte les attentes des parents, la firme démontre qu’elle a compris l’importance de l’expérience utilisateur. N’oublions pas qu’une offre plus large et mieux contrôlée est toujours bénéfique pour les consommateurs. L’avenir est clairement prometteur pour Disney dans le secteur du streaming.