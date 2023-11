Disney s'apprête à racheter Comcast et prendre le contrôle total de Hulu. Un mouvement logique pour le géant américain.

Disney va racheter le reste de Hulu appartenant à Comcast, comme elle vient de l’annoncer. Le géant américain va acquérir les 33 % de Hulu que Comcast contrôle toujours et devrait débourser pour ce faire à NBC Universal un cachet d’environ 8,61 milliards de dollars, mais le montant final sera déterminé après une évaluation approfondie qui devrait être finalisée l’année prochaine. Comme The New York Times le précise, les entreprises s’étaient entendues en 2019 sur le fait que Comcast pour forcer Disney à racheter sa part d’ici à l’année prochaine et Disney pourrait obliger Comcast à vendre. La société de télévision et media a choisi d’accélérer les négociations avec Disney plutôt que d’attendre 2024.

Disney s’apprête à racheter Comcast et prendre le contrôle total de Hulu

“L’acquisition de la part de Comcast dans Hulu à la juste valeur du marché viendra renforcer les objectifs de Disney en matière de streaming”, déclarait Disney dans son annonce. Il y a quelques mois, l’entreprise révélait qu’elle allait lancer une “expérience en une app” qui combine le contenu de Disney+ et Hulu d’ici à la fin de l’année 2023. Bien qu’elle n’ait, à ce moment-là, pas précisé avoir l’intention de racheter Comcast, le fait que la prise de contrôle total de Hulu était sur la table était un indice fort. L’app indépendant de Hulu ne devrait pas disparaître dans l’immédiat, mais son catalogue sera aussi disponible sur Disney+ lorsque cette nouvelle expérience sera prête.

Un mouvement logique pour le géant américain

Le PDG de Disney, Bob Iger, déclarait lors de son annonce de cette app de streaming combinée qu’il s’agissait là d’une “progression logique” de l’offre direct-to-consumer de l’entreprise “qui offrira de plus grandes opportunités pour les publicitaires, tout en donnant aux abonnés un accès à un contenu plus robuste et harmonisé…” En ce qui concerne Comcast, ce dernier a déjà son propre service de streaming, Peacock, et celui-ci propose quelques contenus exclusifs très intéressants.