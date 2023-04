Peacock dévoile une première bande-annonce pour son adaptation de Twisted Metal

Peacock dévoile un premier trailer pour sa série Twisted Metal, du post-apo destructeur bien sanglant avec un clown diabolique.

Après des décennies de résultats plutôt décevants, il faut bien admettre que les adaptations de jeux vidéo sont enfin de belle facture, notamment si l’on se réfère aux chiffres stratosphériques de Super Mario Bros. Le film. Le service de streaming Peacock se joint à la danse avec une comédie en live action basée sur un jeu de simulation de guerre de l’ère PS1, Twisted Metal. Et l’on a aujourd’hui droit à un premier trailer.

Peacock dévoile un premier trailer pour sa série Twisted Metal

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas – les moins de 30 ans, à peu de choses près -, Twisted Metal était une franchise extrêmement populaire que l’on pourrait qualifier de revisite du mode Bataille de Mario Kart, avec un gros accent sur la violence comique et la destruction totale. Pensez à Rocket League avec des armes à feu. La série semble faire disparaître la composante arène des jeux pour une aventure dans un paysage post-apocalyptique.

La série met en scène le tout nouveau Captain America, Anthony Mackie, et la star de Brooklyn 99, Stephanie Beatriz. Difficile d’en dire davantage à la vue de ce court trailer apocalyptique, mais la description de la série décrit Anthony Mackie comme un “étranger bavard à qui l’on a offert la chance d’une meilleure vie”. Stephanie Beatriz, quant à elle, est une “voleur de voiture badass à la hache”. Ce ne serait pas non plus Twisted Metal sans le clown tueur emblématique Sweet Tooth, décrit comme un “clown dérangé qui conduit un camion de glace bien trop familier.”

Du post-apo destructeur bien sanglant avec un clown diabolique

La franchise avait connu son pic de gloire en 1996 avec Twisted Metal 2 et il n’y a plus eu de nouvelles sorties depuis plus d’une décennie. Pour qui pourrait donc être cette série ? Difficile à dire ! Mais avec des clowns diaboliques et des courses-poursuites explosives, qui s’en soucie ? La première saison démarrera le 27 juillet. Elle compte 10 épisodes.

Twisted Metal est une étape supplémentaire dans la grande initiative de Sony de porter ses grosses franchises du jeu vidéo sur d’autres media. On avait déjà eu le film Uncharted et la très populaire série HBO The Last of Us. Préparez-vous à une déferlante d’adaptations de titres PlayStation, avec Horizon Zero Dawn, Gran Turismo et God of War, notamment.