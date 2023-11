Nautilus : AMC récupère la série de Disney sur le capitaine Nemo

Disney a revendu les droits de Nautilus, l'adaptation en série du roman Vingt Mille Lieues sous les mers, à la chaîne américaine AMC.

Créée, produite et écrite par James Dormer (Outcast, Strike Back, Devils, The Holding), et réalisée par Michael Matthews (Wideopen, Sweetheart, Apocalypse Now Now, Love and Monsters), la série télévisée Nautilus retrace l’histoire du capitaine Nemo. Prisonnier de la East India Mercantile Company, le prince indien se voit priver de son droit d’aînesse et de sa famille. Il décide alors de se venger de ceux qui lui ont tout pris en engageant un équipage hétéroclite qu’il fait embarquer à bord du célèbre Nautilus, une impressionnante embarcation d’où il peut combattre ses ennemis, découvrir les merveilles de la vie sous-marine et se lancer en tant que capitaine dans une aventure inoubliable.

Nautilus est dans les mains d’AMC

Composée de dix épisodes, Nautilus sera diffusée en 2024 sur AMC ainsi que la plateforme de streaming AMC+. Le casting est composé de Shazad Latif (Capitaine Nemo), Georgia Flood (Humility Lucas), Thierry Frémont (Gustave Benoit), Pacharo Mzembe (Boniface), Arlo Green (Turan), Tyrone Ngatai (Kai), Ling Cooper Tang (Suyin), Andrew Shaw (Jiacomo), Ashan Kumar (Ranbir), Chum Ehelepola (Jagadish), Céline Menville (Loti), Kayden Price (Blaster), Damien Garvey (directeur Crawley), Richard E. Grant (le chef du Karajaan), Muki Zubis (Casamir), Benedict Hardie (Cuff), Jacob Collins-Levy (capitaine Youngblood) et Luke Arnold (capitaine Billy Millais).

Xavier Marchand, PDG de Moonriver, et Anand Tucker, PDG de Seven Stories, ont déclaré :

Nous sommes ravis de présenter les aventures épiques du capitaine Nemo et de son légendaire sous-marin, le Nautilus, aux côtés des autres univers incroyables d’AMC. La série emmènera les téléspectateurs dans un voyage à couper le souffle avec Nemo et son équipage, luttant contre des créatures terrifiantes et les forces obscures de l’Empire britannique.