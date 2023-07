Doctor Strange : le retour de Benedict Cumberbatch est prévu pour 2024

Le comédien britannique Benedict Cumberbatch va de nouveau incarner le personnage Doctor Strange.

Après la fin spectaculaire de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui préparait le public à une nouvelle mission du Sorcier Suprême aux côtés de Cléa, interprétée par Charlize Theron, Benedict Cumberbatch annonce que son retour dans le Marvel Cinematic Universe se fera plus tôt que prévu :

De nouvelles aventures Marvel sont en préparation d’ici l’année prochaine.

La première apparition de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange alias Doctor Strange a eu lieu dans son film solo en 2016. Le personnage est rapidement devenu un acteur clé de la saga Infinity et notamment de la bataille contre Thanos, étant chargé de faire en sorte que les héros prennent le bon chemin, le seul dans lequel ils ont réussi à vaincre le méchant. Cependant, dans cette nouvelle étape du MCU, dans la saga du Multivers, sa présence est encore plus importante, comme cela a été démontré dans Spider-Man : No Way Home et dans Multivers of Madness.

Dans quel film ou série Marvel Doctor Strange pourrait-il apparaître ?

Agatha : Coven of Chaos serait l’une des premières pistes de réponse, en raison du lien entre le dernier film Doctor Stranger et WandaVision, la série grâce à laquelle le spin-off Agatha est né. Les éléments magiques seront présents dans la série, et les pouvoirs du personnage de Kathryn Kahn pourraient être difficiles à gérer, de sorte que la présence du Sorcier Suprême essayant de l’arrêter serait logique. Blade serait un autre bon choix pour le retour du personnage, étant donné que le héros de Mahershala Ali est souvent entouré de nombreux éléments mystiques et surnaturels, et que la magie de Doctor Stranger s’intégrerait dans ces histoires. Cependant, le film a récemment été repoussé à 2025.

Les autres films de Marvel Studios confirmés pour 2024 sont Captain America : Brave New World, Thunderbolts, Daredevil : Born Again et Deadpool 3, ce dernier étant un autre candidat au retour de Benedict Cumberbatch. Bien que les personnages n’aient pas de lien apparent, la nature des films de Ryan Reynolds, le “Merc with a Mouth”, ne suit pas nécessairement une logique, et n’importe quel personnage pourrait faire un caméo dans le prochain volet. Deadpool 3 est actuellement en cours de production, et la situation semble plutôt favorable puisque la date de sortie a été repoussée de novembre 2024 à mai de la même année. Aucun détail n’a été communiqué sur l’intrigue du film mettant en scène Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, mais il semblerait que Wade Wilson ait des ennuis avec la TVA après avoir utilisé l’appareil de Nathan “Cable” Summers pour voyager dans le temps, ce qui pourrait créer un énorme chaos dans le multivers.