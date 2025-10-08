Retour de plusieurs séries Cartoon Network juste à temps pour célébrer la saison d’Halloween

À l’approche d’Halloween, Cartoon Network annonce le retour de plusieurs de ses séries phares, offrant aux téléspectateurs une programmation spéciale empreinte de mystère et d’aventures pour célébrer la saison la plus effrayante de l’année.

Tl;dr Rediffusion d’ Over The Garden Wall le 17 octobre.

le 17 octobre. Série culte célébrant son dixième anniversaire en 2024.

Pas de suite confirmée malgré la popularité persistante.

Retour au cœur de l’automne : la résurgence d’Over The Garden Wall

Si chaque mois d’octobre évoque l’étrange et le mystérieux, rares sont les œuvres à capturer aussi parfaitement cette atmosphère qu’Over The Garden Wall. Diffusée initialement sur Cartoon Network en 2014, cette série animée n’a eu besoin que de dix épisodes pour s’imposer comme un véritable rituel automnal auprès des amateurs d’animation. De nombreuses voix saluent encore aujourd’hui la finesse de son univers, oscillant sans cesse entre humour, mélancolie et frissons.

Un classique moderne qui revient sur nos écrans

Ce n’est donc pas un hasard si Cartoon Network propose une nouvelle rediffusion intégrale du programme le 17 octobre prochain, à partir de 14h30 (heure de l’Est). Avec ses épisodes courts – une dizaine de minutes chacun – la mini-série se savoure facilement d’une traite, presque comme un film. Pour beaucoup, le voyage initiatique des frères Wirt et Greg dans l’inquiétant « Inconnu » fait désormais figure d’incontournable quand tombent les feuilles.

Dix ans déjà : une célébration en stop-motion

À l’occasion du dixième anniversaire d’Over The Garden Wall, une initiative toute particulière a vu le jour. En collaboration avec le studio britannique Aardman Animations, reconnu pour ses chefs-d’œuvre tels que Chicken Run, Shaun the Sheep ou encore Wallace And Gromit, un court-métrage en stop-motion a été conçu pour raviver la flamme chez les fans. Le créateur Patrick McHale s’est confié sur ce projet inédit :

« Nous avons choisi le stop motion pour réinventer l’histoire sans bouleverser son équilibre fragile », expliquait-il récemment.

Il ne cachait pas non plus sa joie de collaborer avec Aardman, un rêve d’enfance devenu réalité grâce à cette occasion spéciale.

L’attente d’une suite… mais rien à l’horizon

Malgré cet engouement intact et la richesse narrative du conte original, aucune suite officielle n’est prévue à ce jour. Les spéculations vont bon train sur une potentielle saison supplémentaire, mais pour l’heure, retourner dans l’Inconnu reste du domaine du fantasme. Difficile néanmoins d’imaginer que cet univers singulier tombera dans l’oubli tant il continue d’inspirer une génération entière chaque automne.

Entre hommage aux traditions et désir de nouveauté, la magie persiste… même sans promesse de retour définitif.