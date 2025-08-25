Bientôt le grand retour télévisé d’un classique de Cartoon Network

Un emblème de l’animation s’apprête à retrouver le petit écran : l’une des séries cultes de Cartoon Network fera prochainement son retour à la télévision, promettant de raviver la nostalgie des fans et de séduire une nouvelle génération.

Un retour inattendu sur Cartoon Network

Ceux qui espéraient revoir un jour Ben 10 à la télévision peuvent désormais se réjouir. Dans un contexte où les classiques de Cartoon Network disparaissent tour à tour du petit écran et des plateformes telles que HBO Max, une nouvelle grille des programmes change la donne : la série animée culte s’apprête à réintégrer les dimanches dès le 7 septembre, selon le compte @CNSchedules sur X. La nouvelle n’est pas anodine tant il devient difficile, aujourd’hui, de retrouver ces épisodes ailleurs — une rareté qui attisait la nostalgie des fans.

Une franchise majeure, mais parfois oubliée

Lorsque l’on évoque les années fastes de Cartoon Network, certains titres reviennent inlassablement. Pourtant, il serait injuste d’oublier que Ben 10, conçu par l’équipe Man of Action, a profondément marqué la chaîne par son approche originale : un jeune garçon tombant sur une montre extraterrestre lui offrant le pouvoir de se métamorphoser en multiples formes aliens. Ce concept, inédit à l’époque, a ouvert la voie à tout un multivers d’aventures et d’adaptations — sans équivalent réel dans la grille d’alors.

L’héritage et les espoirs de renaissance

L’empreinte laissée par la série se mesure aussi à ses évolutions multiples. Reboots, suites centrées sur des versions plus âgées des personnages ou univers parallèles… Autant de déclinaisons qui témoignent du potentiel continu du concept. Malgré tout, un véritable « revival » officiel tarde à émerger. L’un des créateurs historiques, Duncan Rouleau, déclarait récemment : « C’est un personnage qui mérite un nouveau show. » Il invite d’ailleurs les spectateurs à « maintenir leur enthousiasme », tout en assurant que l’équipe « fera tout pour que cela arrive. »

Face à cette attente, plusieurs raisons expliquent le statu quo actuel :

Désalignement entre financement et calendrier créatif

Bouleversements internes chez Cartoon Network

Période d’incertitude post-restructuration

Des perspectives incertaines, mais un accès retrouvé

Si aucun projet concret n’est officiellement lancé — « L’opportunité ne s’est pas encore présentée… rien à annoncer pour l’instant. », avoue Rouleau — ce retour épisodique offre néanmoins une consolation bienvenue aux passionnés. La saga Ben 10, rare rescapée d’une époque dorée désormais bien loin du streaming grand public, retrouve ainsi une visibilité attendue cet automne sur Cartoon Network.