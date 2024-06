Pourquoi une adaptation de cette franchise de superhéros au cinéma, pourtant évidente, n’a-t-elle pas encore vu le jour ?

L'essor des super-héros à Hollywood amène à une saturation du genre. La franchise "Ben 10" possède un potentiel pour devenir le prochain grand succès.

Le super-héros du futur : Ben 10

Le paysage cinématographique actuel, dominé par les super-héros, semble saturé. Cependant, une franchise semble se démarquer par son potentiel encore inexploité : Ben 10.

Un potentiel inexploité

Malgré la prolifération de franchises de super-héros en live-action ces dernières années, Ben 10 n’a pas encore eu l’opportunité de briller sur grand écran. Pourtant, un examen de la série animée révèle qu’elle possède tous les ingrédients d’une grande série de films en live-action :

L’histoire d’origine de Ben Tennyson, qui découvre l’Omnitrix et apprend à le contrôler, est aussi fascinante que celle de Peter Parker devenant Spider-Man.

La dynamique fraternelle entre Ben et Gwen ajoute une couche de comédie et de réalisme à la série, qui pourrait facilement être capturée en live-action.

Contrairement aux super-héros habituels, Ben 10 possède une multitude de capacités grâce à la variété de transformations extraterrestres offertes par son Omnitrix.

Des adaptations en live-action limitées

La franchise Ben 10 a déjà été adaptée deux fois en live-action, mais ces films de télévision n’ont pas réussi à exploiter le véritable potentiel de la franchise. En raison de leur budget limité, ils n’ont pas pu explorer pleinement l’ampleur et le spectacle visuel qu’un film en live-action peut offrir.

Pourquoi pas de film à gros budget ?

La raison pour laquelle la franchise Ben 10 reste largement inexplorée dans le milieu du live-action reste inconnue. Il est possible que Cartoon Network ne souhaite pas risquer de ternir sa réputation avec un échec de film en live-action. De plus, la série animée Ben 10 étant principalement destinée à un public plus jeune, sa portée limitée pourrait être une autre raison de son absence dans le monde du cinéma en live-action.