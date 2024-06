Amazon développe une série en live action “Totally Spies”

Will Ferrell est annoncé comme producteur exécutif, cependant aucun casting ou scénariste n'a encore été révélé. Qui pourrait rejoindre cette équipe selon vous ?

Tl;dr Production de l’adaptation de Totally Spies par Amazon en cours.

Will Ferrell est le producteur exécutif de la série.

L’histoire suit Sam, Clover et Alex, espionnes internationales et étudiantes.

La série originale a été créée par des producteurs français et a eu un grand succès.

Une nouvelle ère pour Totally Spies

Une adaptation en prise de vues réelle de la célèbre série d’animation française Totally Spies est actuellement en production chez Amazon, selon un rapport de Variety. Imageant à la perfection le renouveau du divertissement moderne, ce nouvel opus promet d’éblouir le public.

Une production aux nombreuses surprises

Will Ferrell, connu pour sa longue et illustre carrière dans la comédie, est le producteur exécutif de cette adaptation surprenante, reflétant sa volonté de se lancer dans de nouvelles aventures productives. Cependant, jusqu’à présent, aucune information sur le casting ou l’équipe de scénaristes n’a été dévoilée.

Une histoire d’espionnes au quotidien mouvementé

Les téléspectateurs suivront le parcours de Sam, Clover et Alex, trois espionnes internationales qui jonglent entre leur mission de sauver le monde pour l’agence WOOHP, et leur vie quotidienne d’étudiantes en première année universitaire. Un concept original mêlant aventure, humour et thématiques générationnelles.

Un hommage à l’héritage de la série originale

Inspirée par le succès de l’original, créée par Vincent Chalvon-Demersay et David Michel, cette réadaptation moderne entend bien honorer l’esprit de la série animée, tout en y apportant de nouvelles dimensions. Ainsi, l’essence de Totally Spies – dépeignant trois adolescentes de Beverly Hills recrutées pour résoudre des crimes mondiaux, équipées de gadgets d’espionnes camouflés en accessoires féminins – sera préservée, tout en adaptant le récit à notre époque.

Totally Spies, avec ses quelque 180 épisodes, un film prequel et une série dérivée intitulée SpieZ ! Nouvelle Génération, a écrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de l’animation française. Véritable phénomène du paysage audiovisuel, la série est ainsi prête à renaître de ses cendres, pour le plus grand plaisir des amateurs d’espionnage, de fashion et de girl power.