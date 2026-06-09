Ces 5 mini-séries SF se binge-watchent en un jour, sans déchet

Pas le temps pour 8 saisons et 156 épisodes? Ces cinq mini-séries de science-fiction offrent des mondes denses, forts, et se bouclent en une journée.

En bref Cinq mini-séries SF à finir en une journée

Animation et prises de vues réelles

Des œuvres courtes, mais pas petites

La vraie bonne nouvelle, avec la science-fiction, c’est qu’elle n’a pas toujours besoin de 8 saisons pour marquer. On a beau aimer les mastodontes comme The Twilight Zone ou Star Trek, se lancer dans des dizaines, voire des centaines d’épisodes, ce n’est pas toujours réaliste. La mini-série, pour ce genre-là, fonctionne presque comme un long film à idées, avec assez d’air pour installer un monde et pas assez de gras pour se perdre.

Le bon format pour la science-fiction

Ce que rappelle cette sélection, c’est simple. Une série courte peut garder l’ampleur du genre, les concepts, la mise en scène, le vertige, sans exiger un mois de votre temps. Et dans un paysage saturé, entre nouveautés prestigieuses et avalanche de contenus, c’est presque un luxe.

Quand l’étrange passe par l’intime

Chez Steven Spielberg, Taken reste un drôle d’angle mort. Cette mini-série de 10 épisodes, introuvable en streaming d’après la source, suit sur 50 ans trois familles bouleversées par des rencontres extraterrestres. Il y a les enlèvements, la paranoïa gouvernementale, les aliens, mais ce qui reste, c’est le traumatisme intergénérationnel. Avec un casting qui réunit les sœurs Fanning, le regretté Anton Yelchin, Julie Benz, et des réalisateurs comme Tobe Hooper ou John Fawcett, l’ensemble a une vraie ampleur. Si vous tombez sur les DVD en revente, ça vaut clairement le détour.

Autre ambiance avec Devs. Alex Garland démarre sur une enquête autour de la mort du petit ami d’une ingénieure, puis bifurque vers une mini-série dense sur le déterminisme, le libre arbitre et l’informatique quantique. C’est cérébral, parfois exigeant, mais jamais laissé à l’état de dissertation filmée. Les images, belles et étouffantes, maintiennent la tension jusqu’à un final que la source décrit comme mémorable.

Des mondes qui racontent autant que les personnages

Scavengers Reign, annulée trop vite par HBO Max selon la source, fait exactement ce que la SF promet souvent sans toujours tenir: créer un monde alien qui semble vraiment alien. Des survivants d’un cargo spatial échouent sur une planète où chaque plante, chaque créature, chaque détail visuel a une fonction. Parfois, il n’y a presque pas de dialogue. Et ça marche, parce que la série préfère montrer. Derrière sa beauté étrange, elle parle aussi de survie, d’expansionnisme et de chute des empires.

L’anime qui prend la SF au sérieux

Avec Pluto, la base est limpide : un détective robot enquête sur une série de meurtres visant les robots les plus puissants du monde. Mais cette relecture adulte d’Astro Boy va beaucoup plus loin, vers l’IA, l’identité, la guerre, la haine et la nature du mal. Pas besoin de connaître l’œuvre d’origine pour y entrer. Et la source insiste sur un point important, ses visuels restent réalistes, ancrés, presque à contre-courant de certains codes anime.

Enfin, Cyberpunk: Edgerunners part d’un jeu, Cyberpunk 2077, qui avait laissé des traces contrastées, pour livrer une série bien plus solide que le matériau qui l’a inspirée. Oui, c’est violent, très classé adulte, avec une bande-son qui cogne et des morts brutales. Mais le plus fort est ailleurs, dans sa lecture du cyberpunk comme guerre de classes et comme récit d’institutions pourries, où la pauvreté décide de tout. Ce n’est pas juste une belle vitrine néon. C’est aussi pour ça que ces formats courts comptent autant aujourd’hui.