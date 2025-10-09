Michael C. Hall confirme officiellement la saison 2 de Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection continuera dès l’automne prochain avec une deuxième saison.

Tl;dr La saison 2 de la série Dexter: Resurrection est en préparation chez Paramount+.

Dexter sera désormais en possession d’une collection de dossiers sur des tueurs en série, et le retour éventuel de Joey Quinn ou d’autres personnages reste possible.

L’écriture commencera en octobre, le tournage s’étalera sur le printemps et l’été, avec une diffusion prévue pour l’automne 2026.

Une franchise qui n’en finit plus de renaître

Vingt ans après les débuts fracassants de Dexter, la série continue d’alimenter l’actualité. Si la conclusion de la première mouture, diffusée entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, avait laissé nombre de téléspectateurs sur leur faim, c’est finalement presque dix ans plus tard que la saga trouvait un second souffle avec Dexter: New Blood. Pourtant, même ce retour tardif n’avait pas totalement apaisé la soif d’intrigues nouvelles chez les fans, loin s’en faut.

La confirmation officielle : soulagement pour les fans

Après bien des rumeurs et quelques sueurs froides liées à l’annulation soudaine de Dexter: Original Sin, c’est désormais officiel : la saison 2 de Dexter: Resurrection verra bien le jour. Un message vidéo de Michael C. Hall, diffusé sur les réseaux sociaux officiels de la série, a dissipé les derniers doutes. L’acteur y remercie chaleureusement le public pour sa fidélité, avant de confirmer qu’une suite est bel et bien en chantier. Précisons qu’ici, l’engagement du studio Paramount est formel et public, contrairement à celui entourant le projet avorté d’Original Sin, jamais officialisé auprès du grand public.

Entre incertitudes scénaristiques et attentes élevées

À l’heure où ces lignes sont écrites, peu d’informations filtrent sur l’intrigue de cette nouvelle saison. Ce qui semble acquis : Dexter détient désormais une précieuse collection de dossiers sur des tueurs en série – une piste narrative alléchante. D’autres interrogations persistent : assistera-t-on au retour du personnage Joey Quinn à New York dans le sillage dramatique laissé par le décès de Batista ? Pour l’instant, tout reste possible.

Le showrunner Clyde Phillips, quant à lui, a déjà annoncé que l’écriture reprendrait dès le mois d’octobre. Le tournage devrait s’étaler sur le printemps et l’été prochains ; il faudra donc patienter jusqu’à l’automne pour découvrir ces nouveaux épisodes.

Aperçu des prochaines étapes

Ceux qui suivent avec attention la trajectoire hors-norme de cette franchise peuvent s’attendre à :

Nouveaux développements autour du « code » Dexter face aux dossiers retrouvés .

. D’éventuels rebondissements liés à des retours inattendus ou alliances surprenantes.

S’il subsiste quelques zones d’ombre sur la direction artistique prise par cette suite très attendue, une chose est certaine : Dexter: Resurrection demeure un pilier incontournable dans l’univers des séries télévisées américaines – preuve s’il en fallait encore que certaines histoires n’ont jamais vraiment dit leur dernier mot.