L’annulation de Dexter compromet l’avenir des séries dérivées

La récente annulation de la série Dexter pourrait compromettre l’avenir des projets dérivés attendus par les fans. Cette décision remet en question le développement des spinoffs, qui étaient envisagés pour prolonger l’univers du célèbre tueur en série.

Une franchise Dexter recentrée après la fusion Paramount/Skydance

Depuis sa création, la saga Dexter s’est imposée comme l’un des piliers de l’offre de streaming de Paramount+. Lors d’un récent passage à Los Angeles, il était frappant de constater la présence massive de publicités numériques consacrées exclusivement à cette franchise dans l’aéroport de LAX. La fascination du public pour le personnage ambigu de Dexter Morgan, magistralement incarné par Michael C. Hall, continue de traverser les années, même après plusieurs fins controversées.

Pourtant, l’avenir du « Dexterverse » semble aujourd’hui incertain. La récente fusion entre Paramount et Skydance a déclenché une réévaluation stratégique profonde des projets en développement, avec un objectif affiché : optimiser les forces du groupe tout en éliminant certaines dépenses jugées superflues.

L’annulation inattendue de Dexter: Original Sin

Malgré un feu vert pour une seconde saison il y a peu, le préquel très attendu Dexter: Original Sin vient d’être brutalement arrêté, selon les informations exclusives publiées par Variety. Ce choix s’inscrit dans une logique plus large : concentrer les investissements sur les valeurs sûres, au détriment des initiatives annexes.

Dans cette perspective, Matt Thunell – désormais à la tête de la division TV chez Paramount – entend miser prioritairement sur le projet Dexter: Resurrection. Il souhaite capitaliser sur la popularité durable de Michael C. Hall, véritable visage iconique du tueur en série préféré des téléspectateurs.

D’autres spin-offs menacés ou mis en pause

Cette stratégie ferme laisse peu d’espoir pour d’autres déclinaisons. Plusieurs concepts étaient dans les cartons :

Série centrée sur le Trinity Killer, déjà écrite mais non validée.

Projet autour de Lady Vengeance (Krysten Ritter) discuté, mais sans réelle perspective tant que Hall n’est pas impliqué.

Le showrunner Clyde Phillips a révélé que dix épisodes autour du Trinity Killer avaient pourtant été rédigés et salués en interne. Toutefois, ces scripts semblent voués à rester dans les tiroirs alors que le studio privilégie dorénavant un univers resserré autour du personnage principal.

Lueur d’espoir autour de Dexter: Resurrection ?

Reste toutefois une petite ouverture : selon certaines sources proches du dossier, une équipe d’écriture serait en train de se constituer pour une saison 2 éventuelle de Dexter: Resurrection. Malgré l’absence d’annonce officielle, les excellentes audiences et critiques favorables obtenues par la série pourraient bien peser dans la balance.

Si l’idée d’une multiplication des spin-offs façon « Yellowstone » semble écartée pour le moment, tout n’est pas perdu pour ceux qui espèrent retrouver bientôt leur anti-héros favori à l’écran.