The Witcher : un Geralt plus humain avec Liam Hemsworth

Dans la quatrième saison de la série The Witcher, le personnage Geralt de Riv incarné par Liam Hemsworth va gagner en autodérision, tout en explorant de nouvelles facettes de sa personnalité.

Tl;dr Liam Hemsworth succède à Henry Cavill pour incarner Geralt de Riv dans la quatrième saison de The Witcher sur Netflix, à partir du 30 octobre 2025.

Le personnage évolue vers une version plus nuancée, avec ironie, autodérision et ouverture émotionnelle.

Cette nouvelle approche suscite à la fois curiosité et scepticisme chez les fans, tout en offrant une dynamique inédite avec Ciri, Yennefer et Jaskier.

Geralt se réinvente

C’est une page qui se tourne pour The Witcher. La quatrième saison, prévue sur la plateforme de streaming Netflix le 30 octobre 2025, marquera l’arrivée de Liam Hemsworth dans la peau du célèbre sorceleur, succédant à l’incontournable Henry Cavill. Cette passation ne se limite pas à un simple changement d’acteur : le personnage de Geralt lui-même va évoluer en profondeur, laissant entrevoir une facette encore peu explorée jusque-là.

Nouvelle incarnation, nouvelle personnalité

Si l’on se souvient du Geralt taciturne et impassible campé par Henry Cavill, la version que proposera Liam Hemsworth s’annonce plus nuancée. En entretien avec IGN, la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich évoque un désir commun d’insuffler davantage de « sèche ironie » au personnage. Dès leurs premiers échanges, elle a remarqué chez son nouvel acteur une « sourire malicieux » qu’elle juge propice à explorer ce registre. L’idée ? Rendre Geralt de Riv non seulement redoutable, mais aussi capable d’autodérision et d’émotion.

L’ouverture émotionnelle, un pari risqué ?

Cette orientation narrative vise à montrer un sorceleur qui s’ouvre progressivement aux autres – sans basculer dans la comédie. D’après Liam Hemsworth, il s’agit d’illustrer un héros meurtri mais profondément empathique, prêt à puiser sa force auprès de ses rares proches. Face au doute et à la douleur de ne pas retrouver Ciri, Geralt devra cette fois composer avec ses propres failles. Une évolution attendue par certains fans, mais qui suscite des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.

Voici ce qui pourrait changer l’expérience des spectateurs :

Geralt plus humain : gestes et paroles seront plus ouverts.

gestes et paroles seront plus ouverts. Dynamique inédite : rapports renouvelés avec Ciri, Yennefer et Jaskier.

rapports renouvelés avec Ciri, Yennefer et Jaskier. Scepticisme des fans : difficile succession après le départ de Cavill.

Un défi pour séduire les fans

Dès lors, tout l’enjeu résidera dans la capacité de cette nouvelle formule à séduire. Si certains regrettent déjà la sobriété presque minérale de l’ancien interprète, d’autres voient dans ce virage un moyen inédit de donner une seconde vie à la saga inspirée par les romans d’Andrzej Sapkowski.