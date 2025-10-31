Dans la saison 5 de Slow Horses, Jackson Lamb franchit enfin une limite inattendue

La cinquième saison de Slow Horses franchit un cap inédit en s’attaquant à une évolution majeure concernant Jackson Lamb, figure centrale de la série d’espionnage britannique. Les nouveaux épisodes promettent ainsi de surprendre même les fans les plus fidèles.

Tl;dr Lamb révèle un passé douloureux et humain.

La saison 5 confirme sa vulnérabilité cachée.

L’équipe des « Slow Horses » gagne sa confiance.

Une figure froide qui laisse entrevoir des failles

Derrière le sarcasme cinglant et l’attitude bourrue de Jackson Lamb, difficile d’imaginer qu’un cœur bat encore sous l’imperméable du chef des Slow Horses. Depuis ses débuts, la série mise sur ce contraste : ce patron grincheux, toujours prompt à rabaisser ses subalternes, fascine autant qu’il intrigue. Mais voilà que la cinquième saison prend un tournant inattendu. Un soupçon d’humanité affleure — peut-être pour la première fois de façon aussi palpable.

Un récit venu du passé

Tout commence dans l’épisode « Tall Tales ». Pour détourner l’attention d’une équipe assiégée, Lamb se met à raconter une histoire glaçante, héritée des heures sombres de la Guerre froide. Il y décrit le sort tragique d’un agent capturé et torturé par les services russes, forcé d’assister au supplice de la femme qu’il aimait — enceinte, de surcroît. Les détails sont livrés avec parcimonie, mais suffisamment pour semer le doute : et si Lamb lui-même se cachait derrière ce récit ? Interrogé par Standish, il nie d’un haussement d’épaules. Pourtant, le final de la saison ne laisse plus place à l’ambiguïté : un plan fugace sur ses pieds brûlés révèle toute la vérité.

Des éclats de compassion au fil des saisons

Ce n’est pas la première fois que la carapace de Lamb se fissure. On repense à cet hommage furtif rendu à Min Harper après sa mort ou à cette tentative maladroite pour protéger Shirley. Chaque fois, il s’agit d’instants brefs, mais significatifs — autant de preuves que ce patron exaspéré porte malgré tout une forme d’affection pour ses « foutus losers ». Au fil des épisodes, les liens se tissent : entre défiance mutuelle et respect tacite, on perçoit que Lamb commence à accorder une certaine confiance à son équipe.

Pour résumer ces évolutions marquantes :

Lamb montre un attachement croissant envers ses agents.

Son passé tragique éclaire sa rudesse présente.

L’équilibre entre cynisme et humanité devient l’une des forces majeures du show.

Vers un Lamb (un peu) réchauffé ?

Alors que la dynamique entre Lamb et ses collègues — notamment Standish, presque confidente désabusée, ou River, fils spirituel involontaire — s’intensifie, la question reste entière : ira-t-il jusqu’à se dévoiler davantage ? Après cette cinquième saison où l’on a entrevu quelques brèches dans sa cuirasse, on est en droit d’espérer qu’un nouvel élan de chaleur accompagnera les prochaines missions des Slow Horses. Reste à voir si le vieux lion acceptera vraiment de baisser la garde… À suivre sur Apple TV.