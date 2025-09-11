Le retour des personnages cultes de Buffy dans le revival devient de plus en plus probable

Le revival de Buffy contre les vampires cherche à mêler nostalgie et modernité pour séduire anciens et nouveaux fans.

Tl;dr Sarah Michelle Gellar reprendra son rôle de Buffy Summers dans un revival centré sur une nouvelle génération menée par Ryan Kiera Armstrong en Slayer.

Le retour intégrera probablement quelques anciens personnages du « Scooby Gang », mais leur présence exacte reste incertaine.

Le succès du revival dépendra de l’équilibre entre hommage à l’original et développement d’une mythologie propre pour les nouveaux personnages.

Un mélange d’ancien et de nouveau

Alors que les rumeurs autour du revival de Buffy contre les vampires ne cessent d’enfler, une certitude se dessine : Sarah Michelle Gellar, visage iconique de la série originale, endossera à nouveau le rôle de Buffy Summers. La production du pilote vient tout juste d’être bouclée, avec une diffusion potentielle sur Hulu. Pour l’heure, elle est la seule membre du casting original officiellement annoncée, laissant planer le doute quant à la participation d’autres figures emblématiques. Ce choix marque aussi un tournant : la série entend placer sous les projecteurs une toute nouvelle génération menée par Ryan Kiera Armstrong, qui incarnera Nova, la nouvelle Slayer, entourée de son propre « Scooby Gang ».

Nostalgie et passage de relais

Bien sûr, difficile d’imaginer un tel retour sans quelques visages familiers pour accompagner Sarah Michelle Gellar. Les séries récentes l’ont prouvé : faire cohabiter passé et présent est devenu une stratégie quasi incontournable. D’ailleurs, la comédienne américaine confiait récemment au média IGN : « Pour moi, l’essence de Buffy a toujours été la famille choisie — ce sentiment d’appartenance et d’être aimé pour ce que l’on est — c’est plus important que jamais aujourd’hui. Cette nouvelle version ne se contente pas de revisiter le passé, elle honore l’ADN originel de la série ». Une déclaration qui en dit long sur l’esprit du projet.

Quels retours possibles dans le « Scooby Gang » ?

Si la présence des compagnons historiques n’est pas encore confirmée dans ce pilote, plusieurs pistes subsistent. Rappelons que les relations entre Buffy et ses amis ont évolué — certains ont pu s’éloigner après Sunnydale, malgré la reconstruction symbolique de la ville. Face à une nouvelle menace majeure, difficile néanmoins d’imaginer l’héroïne se passer du soutien d’un Giles ou d’une Willow.

Parmi ceux dont les noms circulent :

Alyson Hannigan, très active récemment et vue aux côtés de Sarah Michelle Gellar dans une campagne caritative ; son absence prolongée surprendrait les fans si le reboot était lancé.

Anthony Head, figure appréciée, dont le retour serait logique.

Charisma Carpenter, qui a récemment indiqué ne pas être impliquée… pour le moment.

Rien n’exclut un futur caméo ou un arc permettant enfin à Cordelia de clore dignement son histoire. D’ailleurs, certains acteurs sont revenus prêter leur voix à la série audio Slayers: A Buffyverse Story, preuve que l’attachement au projet demeure fort chez plusieurs anciens.

L’équilibre délicat entre héritage et nouveauté

Toutefois, il faudra trouver le bon dosage. L’avenir du revival dépendra largement de sa capacité à installer sa propre mythologie sans simplement rallonger artificiellement la saga originale. Le destin des nouveaux personnages devra primer : être une Slayer reste avant tout une histoire générationnelle — même si les conséquences du fameux sortilège lancé par Willow devront être clarifiées. Si trop peu d’anciens reviennent, les nostalgiques risquent de rester sur leur faim ; trop en faire pourrait transformer cette nouvelle version en simple saison supplémentaire déguisée. Jusqu’ici, tout porte à croire qu’une approche mesurée sera privilégiée pour ne trahir ni les fans historiques ni les nouveaux venus.