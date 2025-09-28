Il y a 25 ans, Buffy livrait enfin le combat contre un vampire tant attendu par les fans

Il y a 25 ans, la série Buffy contre les vampires offrait enfin à ses spectateurs l’affrontement tant attendu avec un vampire marquant, répondant ainsi aux attentes grandissantes de ses fans passionnés et consolidant son statut culte dans la pop culture.

Un affrontement attendu depuis des années

L’idée d’un duel entre Buffy et Dracula, l’un des monstres les plus emblématiques de la littérature, a longtemps captivé les fans de la série Buffy contre les vampires. Pourtant, il aura fallu patienter jusqu’à la cinquième saison pour voir cet affrontement prendre forme sur le petit écran. Lorsqu’il débarque à Sunnydale dans l’épisode inaugural de cette saison, diffusé pour la première fois le 26 septembre 2000, le fameux comte n’a qu’une idée en tête : faire de Buffy sa nouvelle épouse vampire.

Le charisme comme arme fatale

Ce qui frappe, c’est la manière dont Dracula opère. Contrairement aux adversaires précédents qui misaient sur la force brute ou des pouvoirs surnaturels classiques, il préfère utiliser son magnétisme légendaire et sa capacité à séduire. Ainsi, il ne se contente pas d’attaquer directement Buffy : il s’infiltre dans l’esprit de ses victimes, semant le doute jusque dans l’entourage immédiat de la Tueuse. Xander lui-même n’échappe pas à son emprise, devenant temporairement son serviteur. Rarement un antagoniste aura mis autant en danger non seulement Buffy mais aussi ses proches.

Déstabilisation psychologique et remise en question

Plus subtil que bien d’autres ennemis rencontrés auparavant, Dracula va plus loin : il pousse Buffy à remettre en question sa propre identité de Chasseuse. En instillant l’idée troublante qu’il existe une parenté entre chasseurs et vampires, il met à jour un côté sombre chez elle, une sauvagerie insoupçonnée. Cette manipulation psychologique marque une rupture, explorée ponctuellement par la suite dans la série.

Voici comment s’est déroulé ce choc tant attendu :

Confrontation mentale : Dracula exploite les faiblesses psychologiques de Buffy.

Dracula exploite les faiblesses psychologiques de Buffy. Bataille physique : Malgré ses pouvoirs spéciaux, Dracula est terrassé… puis revient encore brièvement à la vie.

Malgré ses pouvoirs spéciaux, Dracula est terrassé… puis revient encore brièvement à la vie. Évolution du récit : L’épisode sert finalement à introduire un nouvel arc avec l’arrivée inattendue de la sœur de Buffy.

L’impact durable d’un épisode singulier

Il y avait fort à parier que ce combat resterait dans les mémoires – mais avec le recul, ce n’est pas tant la présence éphémère de Dracula qui marque durablement l’univers de Buffy contre les vampires. Plutôt que d’en faire un fil rouge persistant, les scénaristes ont préféré recentrer le récit sur leur héroïne. C’est bien le bouleversement apporté par l’apparition soudaine de sa sœur qui s’impose comme véritable tournant narratif. Quant au comte légendaire ? Il aura su laisser son empreinte… avant de disparaître pour mieux laisser Buffy écrire sa propre histoire.

Pour ceux qui souhaitent (re)découvrir cet épisode clé ou replonger dans toute la série, sachez que Buffy contre les vampires est aujourd'hui disponible sur Tubi, Hulu et Disney+.