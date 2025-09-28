Un super-héros Marvel officiellement intégré à l’univers DC, confirme DC Comics

Dans une annonce qui fait sensation chez les fans de comics, DC a officiellement reconnu l'existence d'un super-héros Marvel au sein de son univers cinématographique, ouvrant la voie à des interactions inédites entre les deux franchises rivales.

Tl;dr DCU s’inspire du multivers comme Marvel.

James Gunn privilégie l’originalité face à Marvel Studios.

Clin d’œil Marvel dans la saison 2 de Peacemaker.

James Gunn, un nouveau souffle pour le DCU

À l’heure où la concurrence entre franchises majeures de Hollywood atteint son paroxysme, la lutte entre Marvel Studios et Warner Bros. Discovery, maison mère de l’univers DC, prend une tournure singulière. Si le succès phénoménal du Marvel Cinematic Universe (MCU), capable d’aligner les milliards au box-office, semble écrasant, le vent tourne lentement, mais sûrement pour la concurrence. Désormais, c’est sous l’impulsion de James Gunn que le DC Universe (DCU) cherche à s’affirmer sur un terrain devenu ultra compétitif.

L’art du multivers : inspiration et satire

Depuis peu, la série Peacemaker, disponible sur HBO Max, illustre parfaitement cette nouvelle dynamique. Dans sa deuxième saison, le personnage principal, Christopher Smith, fatigué de ses propres démons et désillusions dans sa réalité, décide d’emprunter une voie inattendue : il tente sa chance dans un univers parallèle, espérant ainsi offrir une vie meilleure à lui-même et à ses proches. Mais rien ne se passe jamais comme prévu dans un multivers ! Les fidèles alliés de Peacemaker – Leota Adebayo, Emilia Harcourt et les autres membres des « 11th Street Kids » – orchestrent alors une mission saugrenue pour ramener leur ami.

Après quelques péripéties – mention spéciale à la scène où deux versions du Vigilante se rencontrent en reprenant avec humour le célèbre mème Spider-Man – l’épisode multiplie les clins d’œil aux codes des comics modernes tout en parodiant gentiment la logique parfois absurde du concept de multivers. Un clin d’œil évident à Marvel, mais aussi une manière pour DC de s’approprier ces jeux narratifs sans tomber dans la copie servile.

Crossover Marvel/DC : entre fantasme et réalité

Face à la multiplication des questions autour d’un possible croisement entre les deux univers emblématiques, James Gunn reste pragmatique. Pour lui, l’essentiel réside dans la qualité des récits plutôt que dans leur ampleur spectaculaire. Même si un crossover n’est pas totalement exclu à terme — surtout si le besoin commercial s’en fait sentir — ce n’est clairement pas la priorité actuelle.

Voici ce que cette stratégie implique concrètement :

Singularité créative : le DCU veut éviter les recettes toutes faites.

le DCU veut éviter les recettes toutes faites. Mises en abyme référencées : les scénaristes jonglent avec humour et second degré.

les scénaristes jonglent avec humour et second degré. Aspiration à rivaliser : l’ambition reste intacte face au MCU.

L’avenir s’écrit avec audace et distance critique

Le travail amorcé par James Gunn injecte manifestement une nouvelle énergie au sein de l’univers DC. Entre autodérision assumée et références bien placées à son rival historique, le studio tente de prendre enfin le temps de bâtir des fondations solides. Reste à savoir si cette patience finira par payer sur grand écran… ou si elle contribuera surtout à alimenter une rivalité qui ne connaît décidément aucune frontière narrative.