Ce créateur de Nickelodeon fustige Paramount après l’annulation d’une série : « Ils sous-estiment l’intelligence des enfants »

Après l’annulation soudaine de sa série, un créateur emblématique de Nickelodeon exprime son mécontentement envers Paramount, critiquant la manière dont la chaîne perçoit son jeune public et remettant en question le respect accordé à l’intelligence des enfants.

Tl;dr L’arrêt de The Tiny Chef Show lié à une fusion.

lié à une fusion. Les créateurs conservent les droits et poursuivent en ligne.

Le succès viral continue malgré la fin sur Nickelodeon.

Des ambitions contrariées par la fusion Skydance/Paramount

Lorsque la fusion entre Skydance et Paramount a bouleversé l’univers de Nickelodeon, certaines productions n’ont pas survécu au passage. Parmi elles, The Tiny Chef Show, une série animée qui avait su conquérir un public fidèle, mais dont l’avenir sur la chaîne s’est soudainement assombri. Invitée lors du dernier Festival d’Animation du Savannah College of Art and Design à Atlanta, la co-créatrice, Ozlem Akturk, a livré sans détour sa vision de ce revirement et le désarroi vécu par son équipe : « C’était un moment triste pour nous… on ne savait pas quoi faire financièrement ».

L’indépendance préservée comme ultime rempart

À l’origine, Ozlem Akturk et sa partenaire Rachel Larsen tenaient à conserver les droits intellectuels de leur création. Une précaution salutaire, puisque cette décision leur permet aujourd’hui de continuer l’aventure hors des studios traditionnels. Selon Akturk, « nous avions vu trop d’amis perdre leurs œuvres faute d’avoir gardé leurs droits. On ne voulait pas vendre la propriété intellectuelle ».

Ce choix stratégique s’explique aisément : face à une annulation brutale décidée par des cadres peu enclins à renouveler le contrat après la fusion, seuls les créateurs pouvaient garder en vie le petit chef cuisinier.

Un succès né sur internet… et qui y prospère encore

Curieusement, avant même d’apparaître sur Nickelodeon, le personnage du Tiny Chef avait déjà émergé comme phénomène viral grâce aux réseaux sociaux et à des partenariats publicitaires avec des marques telles que DoorDash. Le passage à la télévision n’a donc constitué qu’une étape — certes importante — mais non indispensable.

Après l’arrêt du programme télévisé, la mobilisation des fans via une campagne vidéo virale s’est révélée décisive pour maintenir le projet à flot. La communauté numérique, forte de près de six millions d’abonnés aujourd’hui contre seulement six cent mille avant l’affaire, témoigne d’un véritable engouement.

L’avenir : cap sur le digital et nouveaux projets

En coulisses, Akturk confie avoir toujours imaginé un format familial plutôt qu’un simple programme préscolaire : « Je voulais rassembler autour de la cuisine… Les enfants comprennent bien plus qu’on ne le croit ! ». Avec la fin du partenariat avec Nickelodeon, elle prépare désormais de nouvelles aventures pour Tiny Chef et explore d’autres concepts originaux.

Pour résumer :