Ultimate Spider-Man signe-t-il l’arrivée d’une mort emblématique digne des grands récits Marvel ?

La nouvelle série Ultimate Spider-Man vient de marquer un tournant en proposant une disparition marquante, digne des grands moments dramatiques de l’univers Marvel, renouant ainsi avec la tradition des morts mémorables qui ont forgé la légende des comics.

Tl;dr Gwen Stacy semble mourir dans « Ultimate Spider-Man » #21.

Le suspense persiste : illusion ou réelle disparition ?

Fin de cycle imminente pour la série en octobre.

Un destin bouleversé pour Gwen Stacy

Le dernier numéro d’Ultimate Spider-Man (#21) laisse planer une incertitude lourde autour du sort de Gwen Stacy. Autrefois premier amour tragique de Peter Parker, elle se retrouve, dans cette version, mariée à Harry Osborn, à la tête d’Oscorp, tandis que son époux endosse le rôle du Green Goblin. Mais l’audace du scénariste Jonathan Hickman va plus loin : Gwen, ici l’une des cinq incarnations de Mysterio, œuvre dans l’ombre contre le redouté Kingpin/Wilson Fisk. Son personnage n’a sans doute jamais été aussi complexe et déterminé.

Sous le feu de l’action : suspense et illusions

Ce vingt-et-unième épisode, illustré par David Messina, monte en tension lorsqu’un autre Mysterio, James Wesley, bras droit de Fisk, est enlevé par le chef des démons, Martin Li/Mister Negative. Après un interrogatoire musclé, une série d’événements dramatiques s’enchaîne façon « baptême du parrain », avec une attaque coordonnée et un attentat-suicide qui frappe le conseil des Mysterios. Au cœur du chaos, Gwen pousse un cri – puis les flammes. Mais cette disparition est-elle définitive ?

L’art du cliffhanger selon Hickman

La franchise ne manque pas de jouer avec les attentes des lecteurs. Déjà maîtresse des illusions – elle a simulé la mort d’Harry auparavant – Gwen pourrait bien avoir orchestré sa propre disparition. Ou s’agit-il vraiment d’un point final ? Un doute que le résumé officiel du prochain numéro entretient sciemment : « The last will and testament of [redacted] ». Beaucoup penchent pour le nom de Gwen derrière ce voile.

Dans ce contexte, il devient difficile de distinguer réalité et mise en scène. La série ne cesse d’exploiter cette frontière mouvante, alimentant la spéculation quant à l’avenir de Harry — dont la transformation serait inévitable si sa femme venait à disparaître.

Bilan et attentes alors que la fin approche

À l’heure où l’équipe créative (Hickman, Messina, mais aussi Marco Checchetto) s’apprête à conclure leur arc avec l’épisode #24 cet automne, la gestion narrative intrigue. Le choix de faire avancer l’intrigue mois après mois, au rythme des publications, impose parfois des ellipses frustrantes — tout comme ce récent cliffhanger dont les conséquences immédiates resteront probablement hors-champ.

Les vingt-et-un premiers épisodes sont déjà disponibles ; rendez-vous dès le 22 octobre pour découvrir si Gwen Stacy survivra à ses propres jeux d’ombres… ou s’il faudra faire ses adieux définitifs à l’une des figures les plus réinventées du mythe Spider-Man.