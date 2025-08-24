Avant Spider-Man, Sam Raimi expérimentait déjà un cinéma de super-héros

Avec son anti-héros masqué dans Darkman, le réalisateur Sam Raimi signait une première vision marquante du super-héros à Hollywood.

L’ombre de Darkman plane sur le cinéma de genre

En remontant aux origines du parcours cinématographique de Liam Neeson, il est difficile d’ignorer l’impact du film Darkman, réalisé par Sam Raimi en 1990. Bien avant que l’acteur ne s’impose comme figure incontournable de l’action avec la saga Taken, ou ne livre des performances poignantes dans des œuvres telles que La Liste de Schindler, il incarnait déjà, sous le masque torturé de Peyton Westlake, un héros tragique et vengeur au cœur d’une aventure unique.

Un film à la croisée des genres et des influences visuelles

À l’époque, le pari était audacieux : proposer une histoire originale de super-héros, loin des licences connues. Dans Darkman, on suit donc un scientifique défiguré et psychologiquement ébranlé après avoir survécu à une tentative de meurtre orchestrée par un gangster sans scrupules. Désormais animé par un désir viscéral de vengeance, mais aussi par l’amour qu’il porte à sa compagne Julie Hastings (Frances McDormand), Westlake prend l’identité de Darkman pour traquer ses bourreaux.

Visuellement, le long-métrage se démarque par son esthétique sombre et soignée, oscillant entre film noir, expressionnisme allemand et ambiance poisseuse digne des polars urbains des années 1980. L’utilisation inventive du maquillage, des effets spéciaux pratiques ou encore de l’animation image par image confère à l’ensemble une personnalité rare à Hollywood. À vrai dire, peu d’œuvres super-héroïques ultérieures possèdent une identité visuelle aussi marquée.

L’empreinte indélébile de Liam Neeson

Cependant, si la réalisation inventive de Raimi fascine toujours autant, c’est sans doute la performance toute en nuances de Neeson qui donne à ce film sa dimension humaine. Loin d’un simple justicier caricatural, son personnage rappelle les grandes figures tragiques du cinéma fantastique classique – on pense notamment aux monstres inoubliables incarnés autrefois par Bela Lugosi ou Lon Chaney. Dans chaque regard se lit la souffrance ; chaque geste trahit une humanité blessée.

Darkman, prémices d’une révolution super-héroïque

Avec du recul, difficile de ne pas voir en Darkman le laboratoire secret où se forgeait déjà le style si particulier que Raimi déploierait ensuite dans sa trilogie Spider-Man. La suite appartient à l’histoire : deux décennies plus tard, Marvel Studios lui confiera même les rênes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Finalement, pour comprendre ce qui distingue vraiment la patte Raimi et redécouvrir un grand rôle méconnu de Liam Neeson, rien ne vaut un retour devant ce bijou singulier aujourd’hui disponible sur Amazon Prime Video ou Google Play.